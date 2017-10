"El escudo no gana partidos"

"No hemos hecho nada pues aún queda un mundo". Con estas palabras, el lateral del Granada Álex Martínez quiere huir de cualquier exceso de optimismo y dejar claro que no se pueden lanzar las campañas al vuelo por el mero hecho de que el equipo esté instalado en una buena racha tras sumar 15 de los últimos 18 puntos disputados.

El jugador tiene claro que "tenemos que ir partido a partido", y tras reconocer que el conjunto de José Luis Oltra está en una buena dinámica, subraya que "no nos podemos relajar porque en los partidos que lo hagamos no podremos conseguir los tres puntos". En este afán de ir con pies de plomo, el sevillano reconoce que el regular inicio de temporada "nos ha venido un poco bien para darnos cuenta que con el escudo no se ganan los partidos". Al respecto añade que "todos somos conscientes de que si no compite cada domingo no se puede conseguir la victoria".

Sobre el cambio que ha protagonizado el Granada desde que comenzó la temporada, Álex Martínez señala que "al principio éramos todos nuevos y nos costó un poco coger la dinámica que quiere el entrenador, pero ahora creo que ya el equipo está sabiendo transmitir en el campo lo que el míster nos propone en cada entrenamiento". "Creo que lo mejor que tiene ahora el equipo es la confianza en sí mismo y en el compañero", asegura.

Asimismo, el defensa considera que él también ha ido mejorando con el transcurso de la competición: "Me estoy encontrando mucho mejor que a principio de la temporada. Todo futbolista necesita un poco de tiempo para coger su forma física y la verdad es que me siento bastante bien". En este sentido, se muestra satisfecho con "la confianza que me está dando el míster", y afirma que "cada día intento entrenar lo mejor posible para estar mejor cada domingo".

Respecto a la actualidad más inmediata, centrada en el próximo compromiso liguero -ante el Lorca el próximo lunes-, el lateral no quiere exceso de confianza por el hecho de que el rival esté en la parte baja de la tabla de clasificación. "El míster nos está transmitiendo desde el primer día que los partidos más complicados que se juegan en la Liga son ante equipos que están ahí abajo y que necesitan los puntos más que nosotros porque se puede salir al campo más confiado porque estás en una mejor posición en la tabla y al final te equivocas", sañala el jugador. No obstante, asegura que "lo bueno que está haciendo el entrenador es transmitir esto al equipo, para que no nos relajemos de salida". En este sentido, Álex Martínez concluye que " el equipo ha mejorado mucho en las primeras partes", por lo que ante el Lorca "tenemos que salir tal como lo estamos haciendo en los últimos partidos".