A la espera de que Jiang decida

El Granada CF ya tiene los cinco sentidos puestos en la próxima temporada. Tony Adams decidió cancelar las sesiones de entrenamiento previstas para el fin de semana, una el sábado y otra el domingo, que iban a servir de despedida para la plantilla tras el encuentro del viernes contra el Espanyol.

La eliminación de estos dos entrenos se produjo durante la semana, aunque vistos los acontecimientos ocurridos una vez concluido el choque ante los españolistas, con la polémica vuelta al estadio de Héctor y la rajada posterior de Ochoa, todo el mundo coincide en que la decisión fue acertada.

La opción Oltra no está para nada descartada pero sí más difícil que hace sólo unos díasEl filial, otro que busca técnico, y en este caso también hay muchos ofrecimientos a Jiang

La mayoría de futbolistas, protagonistas principales de la patética y bochornosa campaña firmada por el equipo, han tardado horas en poner 'pies en polvorosa'. Sergi Samper, por ejemplo, estuvo presenciando el sábado por la tarde en Barcelona el choque de eliminatorias de ascenso a Segunda entre el filial azulgrana y la Cultural Leonesa.

Con el capítulo deportivo de este curso ya cerrado, los máximos dirigentes pretenden acelerar estos días todo lo referido a la confección del primer equipo para el curso venidero, en el que llevan trabajando ya varias semanas, especialmente desde que Manolo Salvador comenzó su labor como director deportivo del club.

El propio Salvador y Tony Adams, como no podía ser de otra forma, están llevando directamente las gestiones para contratar al nuevo máximo responsable de la plantilla, aunque como en casi todas las decisiones que se toman en el club, la última palabra la tiene John Jiang, el presidente y máximo accionista de la entidad.

Y en esas están ahora, a la espera de que el chino decida. El empresario ya dudó a mediados de la pasada semana cuando en las oficinas rojiblancas se daba por hecho el fichaje de José Luis Oltra, cuando el acuerdo con el técnico valenciano estaba prácticamente sólo a la espera del ok de Jiang. Pero el sí del presidente no llegó. Pese a la celeridad que quieren tener en esta asunto Salvador y Adams, habrá que esperar a que el máximo mandatario esté convencido, a que la persona elegida le llene, y Oltra, a mediados de la pasada semana, no colmaba sus aspiraciones. Hay muchas personas que susurran en la oreja del oriental, de fuera y dentro del club, y sus ideas aún no están claras

Eso no quiere decir que el ex preparador del Córdoba esté descartado, pero sí que se han abierto o reabierto otras vías. Si la temporada en Segunda División hubiese terminado, es muy posible que el banquillo rojiblanco ya tuviera inquilino. José Bordalás, ahora en el Getafe, estaría en la 'pole' por lo mucho que gusta, aunque el técnico que más seduce a Jiang es Fernando Hierro, el entrenador del Oviedo. Pese a que apenas tiene experiencia, su 'nombre' es una cuestión de peso suficiente para ser la preferencia del chino.

El hecho de que aún queden por disputarse tres jornadas en la Liga 123, unido la a alta probabilidad de que tanto Getafe como Oviedo disputen promoción de ascenso, alejan por cuestión de premura tanto a Bordalás como a Hierro del banquillo. Y como el 'nombre' es uno de los sostenes en la decisión de Jiang, Luis García Plaza vuelve a ser actualmente el favorito, ya que el presidente, y alguno de sus asesores, lo ven como un técnico con más 'peso' y prestigio que Oltra.

Esta situación es susceptible de cambiar en cualquier momento, como ha ocurrido varias veces desde que se inició la búsqueda de entrenador. El trabajo de campo por parte de Salvador y Adams está hecho, ahora sólo falta que Jiang lo veo claro y se decida, algo que hasta ahora no ha ocurrido.

Con el Granada B pasa algo parecido. Tras la marcha de Luis Planagumá, el filial necesita un nuevo técnico y no son pocas las personas, desde dentro y fuera del club, que sugieren posibilidades al propietario con candidatos. También en este caso la última palabra la tiene Jiang, y no debe tardar en decidirse.