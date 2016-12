de esquema

Después de haber jugado los últimos encuentros de Liga con un esquema 1-4-1-4-1, el técnico Lucas Alcaraz decidió apostar en la Copa por un 1-4-2-3-1, con Uche y Sergi Samper como pareja de medio centros, Javi Márquez por delante actuando de media punta, Atzili y Alberto Bueno en las bandas, y Ezequiel Pone como referencia ofensiva. La posición de Bueno en la banda le permitió, sobre todo en fase ofensiva, volcarse mucho al centro, permitiendo la superioridad de los rojiblancos en la parcela ancha del campo y, además, dejando todo el carril para las subidas de Gabriel Silva, que se incorporó bastante.

vezo, lateral

En relación al choque de ida, contó el técnico con más titulares que entonces. No obstante, muchos de los jugadores que menos minutos tienen en el campeonato doméstico actuaron de inicio. Los únicos que, a priori, reunían todos los requisitos para haber jugado y no lo hicieron fueron Tabanou y Angban, que fueron carne de banquillo. El que sí retornó a la titularidad fue Vezo, al que le tocó actuar como lateral derecho, posición que ya ocupó alguna vez en el Valencia, ante las lesiones de Foulquier, Tito y Cuenca.

uche y samper al mando

Le costó al Granada entrar en el encuentro pero todo empezó a cambiar a partir de que Uche y Sergi Samper comenzaron a adueñarse del balón. Pese a que Osasuna desperdició un penalti y marcó el 1-0 justo en la última acción del primer tiempo, desde el minuto 15 hasta el descanso, el choque fue casi un monólogo rojiblanco gracias al buen hacer de los dos medios rojiblancos, que exhibieron en El Sadar calidad y despliegue físico a partes iguales. Eso sí, sus compañeros no les acompañaron para haber sentenciado la eliminatoria en esos minutos en que pudieron y debieron haber dejado ko a Osasuna.

otra historia

La segunda mitad fue diferente porque el Granada perdió el mando en la medular. El equipo siguió con la misma disposición en el terreno de juego, pero el conjunto de Caparrós presionó más y mejor, por lo que ya no existió fluidez en el juego. Además, no tardó mucho en llegar el 2-0 en una jugada en la que los rojiblancos fueron un desastre táctico: mal en una disputa aérea, Gabriel Silva se perfila fatal para defender a Jaime Romero, nadie le ayuda, los centrales no achican, Oier tampoco está bien ubicado...

los cambios

Con la eliminatoria cuesta arriba no tardó Alcaraz en mover su banquillo. Entró Boga por un desapercibido Atzili, sin que cambiara nada. Poco después fue el turno de Andreas Pereira por Saunier. Esta sustitución sí movió fichas. Vezo se colocó de central y el brasileño se ubicó de lateral diestro, donde ya jugó algunos minutos contra la Real Sociedad. Dio más profundidad a esa banda. El técnico trató de dar ofensividad del todo al once con el tercer cambio: Carcela-González por Sergi Samper. Javi Márquez pasó a actuar como medio centro y Alberto Bueno como media punta, para dejar al marroquí su sitio habitual en la banda.

¿arrebato? final

Acabó el Granada con el mismo dibujo del inicio pero sin ser capaz de acumular ni una sola ocasión de gol. Algún posible penalti, varios saques de esquina y poco más que apuntar para sufrir al final una eliminación que se llora menos que cualquier derrota en Liga porque si se piensa fríamente, hasta puede ser positiva para el equipo. Lo que no es bueno, seguro, es la pobre imagen ofrecida una vez más ante un flojo rival.