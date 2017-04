Dos esquemas diferentes, el mismo desastre de siempre

El nuevo entrenador del Granada, el inglés Tony Adams, se vio condicionado a la hora de componer su primer once titular por las lesiones de Adrián Ramos, Foulquier e Isaac Cuenca. Además, jugadores que habían estado tocados durante la semana, caso de Héctor, Carcela-González o Sergi Samper, tampoco fueron de la partido de inicio. Las principales novedades en su alineación respecto a Lucas Alcaraz fue la recuperación del esloveno Krhin, que apenas contó para el anterior técnico y que jugó pegado a la derecha, y la posición ocupada por el uruguayo Gastón Silva, que estuvo en el lateral zurdo, puesto habitual cuando juega con Uruguay pero en el que apenas se había desenvuelto en el Granada. Por lo demás, el once era bastante parecido a cualquiera de los empleados por Alcaraz.

sistema elegido

Ya dejó claro el técnico inglés en sus comparecencias, la del martes de presentación y la del sábado previa al choque, que iba a utilizar un dibujo diferente al de los tres centrales y dos carrileros, que ha sido el más usado por el anterior preparador. Pese a probar durante gran parte de la semana en los entrenamientos con un 1-4-1-4-1, al final optó por un 1-4-4-2, con Krhin y Andreas Pereira como interiores más que como extremos, y con una pareja atacante formada por Ezequiel Ponce y Kravets, dos delanteros puros juntos. Jugadores como Boga, Carcela-González o Sergi Samper, lo más talentosos, a priori, del equipo, de inicio en el banquillo. Buscándolo o no, ningún jugador puro de banda, ni lateral ni extremo, en un equipo titular con un portero, cuatro centrales, cuatro medio centros y dos delanteros. Además, como ya pasó con Alcaraz en alguna ocasión, un once con jugadores de once nacionalidades distintas. Y superando lo de Lucas, sin ningún español entre ellos.

salir al ataque

Dijo Adams que su equipo iba a jugar al ataque. Y es cierto que el Granada llegó a las inmediaciones del área y tiró varias veces sobre la meta gallega en el primer tiempo. Eso sí, utilizó un fútbol muy elemental, descartando casi siempre jugar en corto y optando por el pelotazo en busca de los dos puntas, que se movieron mucho pero con poco éxito. El fútbol inglés del Granada se notó aún más al tener al otro lado del campo un Celta que opta por el juego de toque, con continuos desmarques de apoyo y posesiones bastante largas.

cambio de dibujo

Justo después del 0-1, que llegó en el fallo clamoroso que en todo encuentro tiene la zaga, esta vez en la salida de balón, Adams modificó su esquema. Descartó el invento de Krhin como interior para colocarlo como pivote único, mutando al 1-4-1-4-1 que había ensayado durante toda la semana. Kravets se quedó como único punta y Ponce cayó a una banda.

cambio por lesión

La segunda mitad se inició con la obligada sustitución de Kravets, que se lesionó al final del primer tiempo, por Carcela-González. El preparador inglés mantuvo la misma situación de los suyos sobre el campo, colocándose el marroquí en banda y Ponce regresando arriba, aunque esta vez para jugar ahí en solitario.

entrada de boga

Tras el 0-2 realizó Adams los dos cambios que le quedaban, entrando Boga y Héctor por Krhin y Andreas Pereira, quitado pese a ser el mejor jugador del equipo y, además, el que tiene más fuelle. El Granada siguió con el mismo dibujo hasta el final. A renglón seguido vino el 0-3 y ya todo lo que pasó después sobró. Sirvió, como el choque, para evidenciar que el problema no era el banquillo y que este equipo es de Segunda