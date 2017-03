"No es fácil encadenar tres victorias seguidas en casa"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, dijo ayer que "no es fácil que un equipo de abajo logre tres victorias seguidas en casa" después de hacerlo anoche al superar al Alavés tras haber derrotado antes al Betis y la UD Las Palmas.¡ Alcaraz explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro que llevaron "bien" el partido "hasta el 2-1", aunque resaltó que tanto antes como después del gol visitante sus jugadores dispusieron de "ocasiones más que suficientes para hacer el tercero", lo que les hubiera dado "más oxígeno y la posibilidad de reservar a gente" para el choque del sábado contra el Leganés en Butarque.

El técnico calificó como "normal" la "sensación de incertidumbre final" recordando que el Alavés llevaba "once partidos sin perder fuera" y que su "estado de confianza es alto". Alcaraz dio importancia a que su equipo fue capaz de ganar "jugando de otra manera diferente" a como superó anteriormente en casa a Las Palmas y Betis, ya que el Alavés hace los encuentros "más densos".

"Ha habido fases en que hemos sido capaces de dominar con el balón, también hemos creado ocasiones claras cuando nos defendíamos", apuntó el preparador, quien destacó que "no es fácil parar el juego directo del Alavés" y que su equipo lo hizo "bastante bien". "No es fácil que un equipo de abajo logre tres victorias seguidas en casa", agregó Alcaraz, quien sentenció que "ahora hay que hacerlo lo mismo fuera de casa y ganar" pese a que van a llegar al choque ante el Leganés del sábado "en circunstancias muy adversas" por "sanciones, lesiones y tiempo de descanso".

"Vamos a ser el equipo que más cansado va a jugar y se va a notar, no se nos ha tratado con la misma proporción de descanso que al resto" se quejó el preparador, advirtiendo no obstante de que "muchas veces en las circunstancias más adversas se consiguen las cosas que no se logran cuando estás en plenitud de condiciones".