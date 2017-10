"Nos faltó determinación"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, comenzó su comparecencia de prensa tras la derrota ante el Nástic en Tarragona haciendo una valoración del comienzo del partido, en el que marchan bien las cosas para los nazaríes hasta que encajaron los dos goles.

"Habíamos salido bien y teníamos el partido controlado, aunque es verdad que con poca llegada al inicio. Teníamos el balón, no nos habían llegado y estábamos relativamente cómodos pese a la poca ambición y finalización", explicó.

Oltra tiene claro que el Granada perdió el encuentro "en cinco minutos, con algún error y con mucho acierto de Uche, que es un gran futbolista".

"El rival tuvo mucha efectividad porque luego no tuvo más ocasiones. Un resultado es tal vez amplio para lo que se ha visto en el terreno de juego. Con 2-0 se ha puesto el partido muy cuesta arriba", comentó.

"El equipo no ha dejado de intentarlo, ha tenido llegada y alguna ocasión pero la diferencia es que las que hemos generado no las hemos marcado", añadió el técnico.

Oltra dijo que los jugadores del Nástic "han defendido fuerte, juntos, han hecho un gran trabajo, pero la diferencia ha estado en esos cinco minutos y en no materializar nosotros las ocasiones", aunque no quiso "restar méritos" al triunfo del cuadro catalán.

Sobre la justicia o no del resultado final, el técnico también fue bastante explícito: "Esto es por goles, no es por méritos o justicia. El partido ha estado más igualado de lo que refleja el marcador, pero el que ha tenido el acierto han sido ellos, por lo que el Nástic es justo vencedor".

"En esta categoria estar abajo, en medio o arriba, sobre todo a estas alturas de Liga, no es definitivo. El que está arriba siempre juega más tranquilo y el de abajo más necesitado, pero aquí cualquiera puede ganar a cualquiera. En Segunda no hay sorpresas", agregó.

Oltra no quiso analizar "actuaciones individuales" al ser cuestionado por Puertas, Kunde y Alberto Martín, las novedades en el once: "Nos ha faltado un poco de determinacion y de ambición, asustar más al rival. En los goles se puede hacer algo más en el trabajo defensivo, con muy poco nos finalizan. El equipo ha tenido capacidad de no entregarse, de buscar, de tener el balón, pero tampoco hemos tenido acierto. Pero no es cuestión de los que han entrado o de los que no han jugado. He hecho el equipo sin pensar más allá de ganar este partido y en ese sentido tengo la concienca tranquila, aunque visto lo visto no he acertado".