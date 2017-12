El fichaje de Yerri Mina por el Barça debe esperar

Jair Mina, representante de Yerri Mina, el central colombiano del Palmeiras pretendido por el Barcelona, aseguró que por el momento "no se ha producido ningún contacto" con la entidad azulgrana para incorporar al jugador en el mercado invernal. El club catalán y el Palmeiras brasileño alcanzaron un acuerdo hace meses -en torno a los nueve millones de euros-, mediante una opción de compra para el próximo verano, pero la salida inminente del argentino Mascherano podría precipitar la operación.

"Hasta la fecha, la situación con el Barça no se define y por lo tanto es jugador de Palmeiras, no hay ningún indicio que diga lo contrario" afirmó el agente a Cope Barcelona. Según Jair Mina, la entidad azulgrana confirmó "de manera oficial" al Palmeiras que la opción de compra se mantiene en julio de 2018, por lo que para adelantar la operación "el Barcelona debería sentarse con Palmeiras y decirle que quiere hacer uso de la opción". "El jugador siempre está dispuesto, él está activo y es empleado del club. Si a él le confirman que debe llegar en enero, el no tendría ninguna dificultad", añadió.

La solicitud de Mascherano para abandonar en el mercado invernal el Barcelona puede precipitar la operación. El argentino tendría una oferta de un club chino, dispuesto a abonar unos cinco millones de euros, pero el Barça pretende más.