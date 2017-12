El forastero debe mejorar

Diez puntos sobre treinta posibles fuera de casa. Visita a Reus. No es fácil, ni de lejos, puesto que los catalanes están más cerca de la promoción que del descenso. Pero si este Granada quiere ganar en fiabilidad hacia sus opciones de ascenso, la victoria es obligada. Como visitante, a los de Oltra no les va tan bien. Tres derrotas acumulan ya los rojiblancos y el margen de error para la segunda vuelta, y aún con la visita a Cádiz pendiente, se empieza a reducir. Consecuencias del mal inicio de temporada (Valladolid), de una caraja de dimensiones bíblicas (Gimnàstic), y de tirar por la borda un punto por un despiste defensivos (Rayo). Los granadinistas vuelven a Tarragona presionados por tener que ganar porque el calendario depara Sporting y Cádiz, con el riesgo de acabar la primera vuelta fuera incluso del play off. Que no quiere decir nada con 21 partidos por delante, pero díganle a los aficionados, en plena campaña de abonados, que las Navidades de su equipo las pasan entre dudas.

Será complicado acertar con la alineación que proponga José Luis Oltra, que anunció cambios con respecto al equipo que ganó in extremis al Almería. Algunas forzadas como la sanción a Machís y la lesión de Raúl Baena, y otras por decisión técnica, ya que de golpe el entrenador ha recuperado esta semana a cuatro de sus puntales: Chico Flores, Saunier, Montoro y Alberto Martín.

Machís no estará por sanción y el Granada todavía no ha podido vencer sin él

De entrada, hay que buscar un recambio para Darwin Machís, con lo que ello conlleva y con el infausto recuerdo que dejaron sus dos anteriores ausencias (empate contra el Barça B y derrota contra el Sevilla Atlético). Que Oltra haya dejado fuera de la lista a Licá es la autopista abierta a que Antonio Puertas vuelva a tener la enésima oportunidad de ser titular, que esta vez al menos llegaría con el bagaje de haber dado la asistencia decisiva a Pedro en el 3-2 ante el Almería. Empezaría por la izquierda y luego se alternaría con el alicantino, como suele suceder en las bajas del venezolano. Eso sobre el papel, porque luego el entrenador puede maquinar otras ideas. Por las características del Municipal de Reus, podría ser una buena oportunidad para la vuelta de Adrián Ramos a la titularidad, por lo que para ello dejaría en el banquillo a Joselu o de entrada lo desplazaría hasta la banda en detrimento del 'lógico' Puertas.

No será la única variante. ¿Seguirá Espinosa como enganche o le dará la oportunidad a Sergio Peña en su sitio natural? ¿Y en la medular, qué? Salvo Baena, Oltra tiene a sus tres pivotes de vuelta. Partiendo de la base que el de hoy es un partido que se adapta a las características de Pierre Kunde, seguramente el técnico solo tenga que decidir en quién es su acompañante. Alberto Martín está recién salido de una lesión y Montoro de una sanción, por lo que quizás sea este último quien salga de inicio para así no forzar del todo al extremeño.

Atrás, el equipo volverá a tener a todo su eje defensivo de vuelta. Si hace una semana regresaron a la titularidad por obligación Germán y Menosse, la recuperación de Saunier y Chico Flores hará que Oltra cambie nuevamente a los dos centrales. El galo y el gaditano son sus hombres de confianza y la salida de balón que gana el equipo cuando, sobre todo el de Hyères, la realiza fueron factores que se echaron de menos hace una semana. Todo lo que no sea repetir la línea de cuatro de atrás será otra bomba.

Sea cual sea la elección del míster rojiblanco, será el desempeño de sus jugadores y el desarrollo del partido los que dicten si el valenciano acertó o no. Lo que ya sí ha quedado claro es quiénes tienen un pie en la rampa de salida del Granada en el mercado invernal. Licá está fuera de otra citación, como Iriondo. Estos dos jugadores están sentenciados. Tampoco está Charlie Dean, aunque parece más difícil que salga el central ante posibles contingencias con lesiones. De los 19 que han viajado, aún quedará un descarte.

Delante del Granada está el Reus Deportiu. El equipo que menos goles marca de la categoría igualado con el Sevilla Atlético (13). Entrenados por Aritz López Garai, en casa quieren jugar e intentar ser atrevidos, pero nada más lejos de la realidad. Será un partido de juego directo y en el que los catalanes tratarán de enjuagar la mala imagen que dieron hace una semana en Tenerife, donde cayeron por 3-0. Tendrá también sus bajas el técnico local con los lesionados Querol y Ricardo Vaz, además de Miramón, que finalmente no podrá entrar en la citación. Sí están en disposición de hacerlo Fran Carbià y Máyor en un Reus que tendrá a dos ex granadinistas en sus filas, Edgar Badía en la portería y Migue García en el lateral izquierdo.

Pero ni los ex ni la baja de Darwin. El Granada no tiene excusas hoy para no sacar un buen resultado, sobre todo si tiene la oportunidad de hacerlo.