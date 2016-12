Otra forma más de perder

Si en el fondo no está mal que el Granada haya sido eliminado de la Copa del Rey. Un dolor de cabeza menos y unos cuantos días más de descanso para centrarse única y exclusivamente en la Liga. También es cierto que el orden del sorteo favoreció a los rojiblancos, que al jugar fuera de casa tampoco tenían la obligación como tal de agradar a su público ante un equipo inferior como Osasuna. Pero así no vale. Si Lucas Alcaraz quiso no llevarse a jugadores del 'B' para darle la responsabilidad a los del primer equipo, estos quedaron retratados ya no sólo por ser eliminados, si no por perder por dos goles de diferencia ante un conjunto que no es nada, pero absolutamente nada del otro mundo. Osasuna tuvo esta vez el golpe de moral que necesitaba y el Granada un puñetazo en el estómago que a ver cómo encaja. Ante los navarros empezó la línea ascendente de los rojiblancos, a los que la realidad se empeña en pisar la cabeza cada vez que piden aire. Vuelve a encajar con facilidad, no arrancó a jugar cuando tenía que hacerlo, y también tuvo mala suerte.

El tanto con el que Osasuna se marchó con ventaja al descanso fue la metáfora perfecta el estado de ánimo de los dos equipos, y sobre todo del Granada. No había hecho un mal encuentro el conjunto de Lucas Alcaraz hasta ese momento. Pero se juntó el infortunio en las ocasiones propias y lo contrario en las del oponente fue lo que reflejó el marcador y la psique de un Granada al que le vuelve a costar reponerse a los crochets del rival. Estaban haciendo un partido bueno Lombán y Saunier como pareja de centrales hasta que el asturiano se tragó la incorporación de Álex Berenguer, y este encaró a Oier, que se hizo un paradón cuando tenía todas las de perder. Tampoco tiene suerte el donostiarra en sus pocas actuaciones tanto con el Granada como con la Real Sociedad en estos dos años. El rechace le cayó a un jugador de Osasuna, que se la devolvió a pamplonés que a la media vuelta chutó sin demasiado peligro. Oier la paró, pero al estilo Arconada se le coló la pelota bajo el brazo y rodó lo suficiente para que esta traspasara la línea de gol. Vaciló el árbitro pero dio el tanto. Justo, justo cuando el partido enfilaba el túnel del vestuarios. Gol en el descuento el contra del Granada. Una historia ya consabida.

Todo esto sin merecerlo siquiera el equipo de Alcaraz, que mostró, aunque a ratos, que tiene jugadores de más recorrido que Osasuna. Con Samper otra vez imperial y Uche sujetando al equipo pero restando con la pelota en los pies, ni siquiera se notaba que Atzili fue un bulto sospechoso en la banda y que Javi Márquez hizo méritos para que la RAE coloque su foto junto a la palabra intrascendente. Por eso dio más impresión de empaque el Granada, que tuvo las dos mejores ocasiones de toda la primera parte (y al final de todo el encuentro), primero en una incorporación de Gabriel Silva por la izquierda cuyo centro abierto al segundo palo remató de cabeza flojo Ponce (19'), y segundo en una acción que todavía nadie se explica cómo falló el Granada, y que ya eleva la sequía de Ponce a maleficio con la portería contraria. Un centro desde el lado izquierdo punteado por un defensa le llegó a Atzili, que remató llegando a balón dividido de cabeza. Su pelota se estrelló en el larguero y dejó a media salida a Mario Fernández. El rechace le cayó a Ponce y Alberto Bueno, que se estorbaron lo justo para darle tiempo a volver al portero. El rosarino, en la frontal del área chica, metió como pudo la puntera y el meta desvió la pelota evitando el 0-1 que hubiera dado el billete de octavos al Granada (34').

Ambas ocasiones sin premio fueron fruto del dominio de menos a más que tuvieron los de Lucas en la primera parte. Aunque Osasuna empezó brioso y presionante, nunca mantuvo el nivel y más tarde se dedicó a guardarse atrás para salir a la contra, lo que al final le dio el premio del primer gol. Antes de este se pudieron adelantar, aunque hubiera sido injusto. Del Cerro Grande picó en un piscinazo de Sergio León ante Lombán. El punta onubense tiró la pena máxima centrado y fuerte pero Oier, que pasó de héroe a villano en pocos minutos, despejó con los pies (25').

Los problemas para reaccionar del Granada se evidenciaron en una segunda mitad nefasta, en la que por momentos estuvo a merced de Osasuna. ¡De Osasuna! Sin hacer nada del otro mundo, el equipo de Caparrós (encima de Caparrós) dejó reducido al Granada un equipo muy vulgar, por mucho que Uche y Samper trataran de sujetarlo. La ayuda en la presión de Alberto Bueno, Javi Márquez y Atzili rompió al equipo y hacía inútiles las carreras de un Ponce que ya no rascó mas bola.

Por si fuera poco, volteó la eliminatoria el conjunto rojillo. Este está siendo el año de la venganza de los ex granadinistas. Fran Rico, Robert Ibáñez, Rubén Pérez, Juan Carlos... Ayer fue el turno de uno más lejano. Jaime Romero, en el primer balón que tocó, se sacó un zapatazo perfecto con la zurda desde fuera del área imposible para Oier. Ser ex del Granada contra el Granada es sinónimo de triunfo.

A los de Alcaraz les valía con un solo gol para darle la vuelta a una eliminatoria que sin comerlo ni beberlo estaba en contra. Lucas trató de cambiar el sentido del partido poniendo a su carga pesada. Entró Andreas Pereira, aunque lo hizo de lateral derecho, posición extraña para él, lo que le alejó de su zona de influencia. También metió a Boga por Atzili y para acabar a Carcela por Samper, pero el resultado fueron apenas un disparo fácil de Javi Márquez (77'), una serie de cuatro córners en apenas diez minutos, y un no remate de Bueno a centro de Carcela que Causic despejó a saque de esquina sin que Del Cerro lo viera. Poquísimo para un equipo que casi ni hizo el ademán de marcar el gol para pasar de ronda. Dio la impresión de que el Granada no quería. Una vez que no podía ganar, que era el objetivo por encima de superar la eliminatoria, apretó para salvar el expediente.

Navidad terrible. En descenso y eliminado por un equipo malo. Tan malo como el Granada.

Mario HH

Buñuel HH

Iván Márquez HH

Unai García HH

Clerc H

Causic H

Fran Mérida H

Rob. Torres, 36' H

de las Cuevas H

J. Romero, 46' HH

Berenguer HHH

Sergio León l

Otegui, 84' s.c.

Oriol Riera HH

Oier l

Rúben Vezo HH

Saunier HH

A. Pereira, 68' H

Lombán l

Gabriel Silva H

Samper HH

Carcela-Gz. 76' l

Uche Agbo HH

Javi Márquez l

Atzili l

Boga, 59' l

Alberto Bueno l

Ponce l

Del Cerro Grande l (madrileño). Asistido por Yuste Jiménez y Álvarez Cantón (madrileños). Se equivocó en demasiadas cosas. Validó un penalti sobre Sergio León que no era y en la segunda parte escamoteó uno por manos de un jugador de Osasuna. Pitó casi siempre a favor de defensa por sistema y eso le hizo cometer errores de apreciación.

Amarillas Unai García (75'), Oriol Riera (86'), Mario (87').

1-0 (45'+2') Berenguer. Balón a la espalda de los centrales que deja al navarro solo ante Oier, que detiene el primer disparo, pero el rechace le cae a de las Cuevas, que se la da al mismo jugador dentro del área y escorado a la izquierda. Se gira, dispara, Oier detiene junto al poste pero se le escapa la pelota y lentamente traspasa la línea de gol. 2-0 (58') Jaime Romero. Salida de balón desde la defensa en diagonal, Gabriel Silva marca mal, Oriol Riera toca de cabeza y habilita a Romero. Controla el ex del Granada, que se va hacia la frontal y dispara ajustado al poste con la izquierda.

Partido correspondiente a la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, Campeonato de España de fútbol, jugado en el estadio El Sadar ante 9.464 espectadores. Parcialmente despejado y noche fresca a las 21:00 horas. El Club Atlético Osasuna pasa a la eliminatoria de octavos de final por un global de 2-1. Es la primera vez que al Granada le remontan después de conseguir en el partido de ida un 1-0.