Del fracaso al futuro

Una mirada atrás para echar la vista hacia adelante. Ésta fue la premisa del director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, en una comparecencia en la que, según sus palabras, "es un buen momento para hacer balance para cerrar la temporada, que termine el duelo de una vez, que dejemos todas las cosas negativas y que empecemos a hablar de la próxima temporada".

El directivo rojiblanco dejó claro que en el club se lleva tiempo pensando en lo que será la próxima campaña: "Nosotros internamente ya estábamos trabajando porque el final ya lo estábamos viendo venir, pero hasta que no fue matemático no podíamos tomar decisiones ni hacer nada de cara al exterior".

Al echar la vista al pasado reciente, Fernández Monterrubio quiso pedir perdón a la afición del Granada porque "no hemos conseguido el objetivo", y no le dolió prendas en reconocer que desde el punto de vista deportivo "la temporada ha sido un fracaso". A pesar de ello, quiso dar un toque positivo a esta afirmación al añadir que "entiendo el fracaso como un paso hacia el éxito, algo que hemos transmitido en el seno del club y que ahora queremos hacerlo hacia afuera". Lo que sí dejó claro es que "hemos que aprender de los errores que hemos cometido".

"Deportivamente el primer equipo no ha funcionado. No quiero que suene a justificación porque soy el primero que exige autocrítica dentro del club y soy el primer decepcionado", manifestó el director general que fue más expresivo al señalar que "todos estamos decepcionados y muy jodidos".

Según la visión del directivo, entre las causas del fracaso deportivo está que "al equipo le ha faltado carácter y personalidad en algunos momentos y creo que ha pesado la presión". No obstante, quiso recalcar que "para nada ha faltado compromiso porque todos lo han estado en todos los momentos de la temporada".

Fernández Monterrubio se explayó un poco más en los aspectos positivos de la temporada, aunque reconoce que "quizá no sea el mejor momento para venderlas de cara al exterior". Asimismo, recordó que ahora hay un nuevo modelo deportivo en el que "tenemos una base de jugadores que son propiedad del Granada en su mayoría". En este sentido, valoró que "en el primer equipo tenemos una base de jugadores que no los teníamos el año pasado y sobre ella hay que construir, no un nuevo proyecto, sino un nuevo equipo". Respecto al filial, destacó que el equipo hizo un "papel más que digno" a pesar de que redujo su presupuesto de siete millones a 600.000 euros. En este apartado se hizo eco de los éxitos de los equipos de base, de los que la mayoría estarán la próxima temporada en categorías más competitivas. Y tras recalcar que ahora se cuenta más con la gente de Granada y de que se ha trabajado mucho en acercar el club a la ciudad, sí destacó sobremanera que "estamos dotando de estabilidad y de seriedad al club, un camino que no se recorre en una temporada ni en dos...; hace falta tiempo, pero estamos poniendo las bases de un proyecto sólido y creo que pronto se va a empezar a ver los frutos en todos los ámbitos, aunque deportivamente hablando es en el primer equipo donde se debe adquirir mayor visibilidad".

Tras la mirada a lo dejado atrás, Fernández Monterrubio cree que ya es momento de que "el duelo tiene que terminar y hay que empezar a trabajar de nuevo". Por un lado, cree que el mensaje que ha de transmitir el club ha de ser muy diferente al de hace una temporada. "El año pasado dijimos que el objetivo era volver a Primera y éste era el único mensaje que se podía dar, pero -reconoció-, no supimos gestionar la presión que generó internamente". Es por esto que el director general del Granada considera que el mensaje para la próxima temporada, en el que se está trabajando y que se consensuará dentro de la entidad, debe transmitir la realidad de que no contaremos con uno de los mayores presupuestos y a pesar de esto no renunciamos a nada".

En cuanto a la plantilla de la campaña 2018/19, Fernández Monterrubio volvió a incidir en que "tenemos una base de jugadores que no los teníamos el año pasado y sobre ella hay que construir, no un nuevo proyecto, sino un nuevo equipo". Tras recordar que la percepción de la pasada temporada es que "teníamos una grandísima plantilla pero no un gran equipo", señaló que hay que tomar nota del hecho de que "los tres equipos con mayor presupuesto de esta temporada nos hemos quedado fuera del ascenso y sólo uno de ellos ha jugado la promoción".

Aunque según Fernández Monterrubio el próximo técnico tendrá que dar su opinión en la definitiva configuración de una plantilla que está muy perfilada, dejó claro que en el Granada lo que se quiere es contar con futbolistas "con hambre".

Por último, respecto a la próxima campaña de socios, el directivo granadinista adelantó que se bajarán los precios y se premiará la fidelidad.