Entre el fuego cruzado

Tres partidos y 270 minutos le quedan al Granada CF en Primera División. Tres eternidades para todos, jugadores, directivos, empleados del club, periodistas, y sobre todo, aficionados. Tres encuentros oficiales en los que los puntos no valdrán, a efectos morales, para nada. En la práctica sí hay en juego unos cuantos millones de euros, ya que no se trinca lo mismo por derechos televisivos bajando como último que como antepenúltimo. Pero díganle eso a unos jugadores que, ni cuando tenían opciones de salvarse, han tenido la capacidad de revolverse ante su destino y sorprender con un resultado positivo. Díganle que el club se juega dinero para el año que viene cuando más de la mitad de la plantilla ni estará. Díganle eso a unos jugadores que se tienen que enfrentar esta noche a todo un Real Madrid, actual campeón de Europa, al menos finalista de este año si el Calderón no presta el último servicio de su vida, y el líder virtual de la Liga por ese partido menos de Balaídos.

Será el Granada-Real Madrid más descafeinado de la era moderna de los rojiblancos en Primera. Siempre se quedará en el recuerdo aquel 1-0 con Ronaldo haciendo de improvisado delantero granadinista, o cómo el sueño de Primera parecía esfumarse entre los dedos con aquella remontada regalada en ese penalti de Moisés Hurtado y ese autogol de David Cortés en el descuento. La leyenda del 'matagigantes' se quedará esta vez guardada en la buhardilla del granadinismo, ahora más compungida por pasar el trago de ver jugar a su equipo sin emoción, y también ávida de novedades en la configuración del equipo de la próxima temporada. Como si quisieran que ya fuera agosto y empezara el curso en la división de plata para, al menos, cantar con emoción los goles de su equipo.

Un duelo entre blancos y rojiblancos que será descafeinado para los segundos, ya que los merengues lo vivirán con mucha más emoción que los de casa. De hecho, quizás Los Cármenes sea un mini-Bernabéu a pesar de las advertencias del club a los abonados para que no cedan o revendan su carnet, o del alto precio de las entradas para el público en general. Lo extraño será ver un lleno, a pesar de ser el Madrid.

El Granada es el convidado de piedra en la lucha por el título, y a tenor de las últimas actuaciones del equipo, no incordiará mucho al Madrid. Tanto es así que Zidane, incluso advirtiendo que lo de esta noche en Los Cármenes "no será fácil", pondrá al equipo B (curiosamente ese que juega bastante mejor que el de la BBC). Quizás el francés no se crea demasiado su discurso cuando ha citado a Fábio Coentrão. El lateral luso solo ha jugado en dos partidos en esta Liga y Zidane se ha acordado de él para venir a la ciudad de la Alhambra. No es casualidad. Es sensatez. Un equipo bajado y un mes de infarto para el Madrid, con dos partidos más que su máximo rival por la Liga. Sorprendería que Zidane pusiera a alguno de sus baluartes, e incluso que citara a Cristiano Ronaldo para evitarle así un viaje.

El Granada encima jugará autodebilitado. Si la consigna era ver jugadores para la temporada que viene incluso con las matemáticas de su lado, ahora que ya no hay nada que hacer, las convocatorias de Tony Adams más bien parecen las de un equipo de pretemporada. La única salvedad es que no se lleva a cuarenta tíos para evaluar. El inglés ya no se corta en dejar fuera a hombres que hasta hace nada eran fijos. Wakaso y Carcela-González no saltarán esta noche al césped de Los Cármenes por decisión técnica, y tras lo dicho ayer por el hombre de DDMC, casi que no lo volverán a hacer porque no cuentan para el año que viene. A ellos se une Samper, al que no quieren pagar más de lo que han soltado (y tendrán que soltar) por haberle tenido aquí. Por todo ello, la alineación será similar a la que bajó en San Sebastián, con la misma defensa, una medular con la novedad de Krhin, y una delantera que repetirá. También repite entre los convocados el granadino Juanan Entrena, que sin Ponce en el banquillo por sanción, debutaría en Primera nada menos que contra el Real Madrid si Adams así lo decidiera.

Quizás los propios granadinistas no quieran ni que hoy gane su equipo para no gritarles "a buenas horas". Ni siquiera les queda ese aliciente.