El fútbol formativo, también sacudido

El área del fútbol formativo del Granada CF también está en trance de sufrir cambios. El grupo encabezado por Rufo Collado sigue manteniendo su ritmo normal de trabajo a pesar de que desde hace cerca de mes muchos de sus miembros saben que Luis Fradua, ex coordinador de cantera de Espanyol, Betis y Athletic Club, y profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada, trabaja en la sombra en la configuración de una nueva estructura de cantera para el Granada CF.

El nombre de Fradua lo dio ayer por hecho el portal web Granada en Juego, aunque el club no ha realizado ninguna manifestación al respecto. No hay nada oficial porque la situación es de bloqueo en ese área, ya que no se han producido nombramientos para los nuevos entrenadores del año que viene. Será clave para saber el futuro de esta parcela del club una reunión que el próximo lunes mantendrá el director de fútbol formativo Rufo Collado con las altas esferas del club, donde se revelará cuales son los cambios que pretenden para este área. Los resultados avalan la gestión de Collado y su equipo, ya que cuentan con informes de la propia Liga de Fútbol Profesional en los que se alaba el cambio experimentado por la cantera desde su llegada hace prácticamente un año.

La postura de los coordinadores es clara: quieren quedarse todos con la misma fórmula que están aplicando. Sin fisuras. Se quedan o se van. Nada de puntos medios. El club tendrá que decidir si ofrece la continuidad a todos o solo a algunos. Donde no existe unanimidad es el cuerpo de entrenadores. Algunos querrían mantener su puesto aunque se produjera el cambio de Rufo Collado por Luis Fradua, mientras que otros sí serían 'leales' y se marcharían en el caso de que la entidad prescinda del actual grupo que rige el fútbol formativo del Granada. Ayer se especuló con que Rufo Collado presentó la dimisión, algo que sucedió hace más de un mes pero que el Granada CF no aceptó.