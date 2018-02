"En general hemos sido mejores"

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, no se mostró especialmente feliz tras el triunfo de ayer en Córdoba, a pesar de ser el primero del equipo fuera de casa después de cuatro meses de sequía.

"Felicito al equipo y me alegro por la afición que sufre y que ha venido, y la que se ha quedado", comenzó el valenciano, para quien en "el cómputo general hemos sido mejores". "Al descanso tenía la misma sensación que en otros partidos de fuera. ¿Qué más tiene que hacer un equipo para ganar fuera? Estábamos proponiendo y llegando. No habíamos pasado ningún apuro y al descanso íbamos perdiendo", declaró. En el intermedio, Oltra les dijo a los jugadores que "teníamos que perseverar y el equipo no ha desfallecido".

El gol antes del descanso ha sido un mazazo. La charla en el vestuario fue más anímica que táctica"Por dentro todos tenemos una descarga, pero siempre confiamos en que esta racha se iba a acabar"

"En la segunda parte hemos tenido muchas llegadas. En una jugada de un futbolista que es diferencial, ellos acusan mucho los golpes. En ese tramo final hemos seguido insistiendo y hemos acertado", continuó su alocución el preparador rojiblanco.

"Había mucha alegría en el vestuario. También un poco de alivio. Por dentro todos tenemos una descarga, aunque nosotros siempre hemos estado confiados y tranquilos en que esta mala racha se iba a acabar", añadió Oltra.

Cuestionado sobre los afortunados cambios que le dieron el triunfo al Granada, Oltra replicó "por las veces que no hacen efecto. Si alguien piensa que algún entrenador no hace cambios para no ganar... Otras veces no nos han salido, pero hoy parece que está mejor por el resultado, que al final es lo que se mira. Sergio le ha dado otro aire al equipo en cuanto a criterio. Como estábamos dominando, no notábamos jugar con tres defensas", explicó el técnico granadinista.

"Ha sido un partido muy especial, y encima hemos ganado. He recibido muchas visitas y en el estadio, toda la gente de Córdoba ha sido afectuosa y cariñosa. Sigo defendiendo los intereses del Granada, pero deseo con toda mi alma que el Córdoba logre el objetivo", declaró el entrenador rojiblanco sobre su regreso a un campo en el que entrenó.

"Cada partido tiene una historia. En Cádiz competimos bien y merecimos más. En Albacete no. Cuando vas sumando partidos negativos eso va mermando. Ya no se habla de la psicosis a balón parado. Al descanso hoy la charla ha sido poco táctica, ha sido más anímica. No hemos conseguido nada. No voy a sacar pecho", finalizó.