La gesta pasa por ganar y ganar

"Hay que mostrar fuera la misma cara que en casa"

El lateral francés del Granada, Dimitri Foulquier, que ejerció de capitán rojiblanco contra el Atlético de Madrid, indicó a la conclusión de ese choque que van a intentar "mostrar fuera de casa la misma cara" que el equipo ha sido capaz de exhibir "en los últimos partidos de casa". El galo afirmó que los jugadores rojiblancos se sentían "con rabia y muy decepcionados" después de hacer contra el Atlético "un gran esfuerzo" en el que no pudieron "obtener premio". "Sabemos que es el camino es repetir los partidos que estamos jugando en casa. Tenemos que mirar ya al partido del Sporting porque pensar en el choque ante el Atlético ya no sirve para nada", agregó. De los partidos que le quedan por disputar al Granada en este campeonato, el lateral no quiso destacar un encuentro por encima de otro en cuanto a nivel de importancia. "Nos quedan once partidos y los once son importantísimos. Creo que el próximo del Sporting es igual de importante que el siguiente ante el Barcelona. Son todos igual de importantes y sólo tenemos que pensar en lograr victorias", sentenció.