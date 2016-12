Un giro en la gestión

Cuando allá por mediados del mes de junio Jiang Lizhang se hizo cargo del Granada CF como máximo responsable de la entidad rojiblanca, era previsible que los cambios llegarían. Una nueva época que trajo consigo modificaciones en todos los estamentos del club, tanto en la parcela deportiva del primer equipo, el filial y la cantera, como en la administrativa y la de comunicación.

Sin embargo, no era lógico llevar a cabo una 'limpia' radical. Lo normal, y es lo que hicieron los nuevos dueños del club, era mantener una estructura base supervisada por hombres de confianza de la propiedad. Así, bajo la dirección y supervisión del nuevo director general Sergi Vieta, quedó el entramado administrativo que mantuvo como segundo de a bordo a David Navarro como gerente. En el fútbol formativo se nombró a Rufo Collado como máximo responsable y en la parcela de comunicación a Míchel Martín al frente de dicho departamento.

Pero tras seis meses en tierras granadinas, Lizhang y los suyos, bajo el asesoramiento de Pepe Guardiola, han querido darle un giro a la gestión del club y prueba de ello fue la destitución el pasado jueves de David Navarro, hasta entonces gerente, y Javier Rufete, jefe de prensa. Pese al revuelo y el apoyo que han contado ambos ex trabajadores del club, la decisión no debe extrañar a nadie no por la valía de ambos, sino por no ser de la 'cuerda' de los máximos accionistas del club. Algo lógico y normal que ocurre en todas las empresas del mundo cuando hay cambios en la cúpula rectora y que el Granada CF no es ajeno a ello.

Con cada vez menos atribuciones, David Navarro, que comenzó como jefe de prensa y que fue nombrado gerente el 31 de mayo de 2010, compartía también el cargo de delegado de equipo. Una situación nada habitual en un club profesional pero que Pina mantuvo hasta su marcha. Era un hombre de confianza del murciano. Lo mismo que lo será el nuevo gerente que deba contratar el club para sustituir a Navarro.

Algo similar ha ocurrido con Javier Rufete. Llegó de la mano del ex presidente y aunque se dudó de su permanencia a principios de temporada, finalmente comenzó un curso que no terminará. En este caso, su sustituto ya estaba bien atado y no es otro que Andrés García-Armero, en este caso, hombre de confianza de Míchel Martín. Más de lo mismo pero en la parcela comunicativa, como no podía ser de otra manera.

Junto al nombramiento de Manolo Lucena como delegado de equipo y el cambio de función en el organigrama de Ignacio Cuerva, el Granada CF se prepara para un cambio en su gestión. La construcción de la segunda fase de la Ciudad Deportiva que iría aparejada a una ampliación de capital y los nuevos retos sobre todo a nivel social (parcela en la que quieren incidir) hacen que los mandatarios busquen nuevos miembros para gestionar el día a día.

Una reestructuración que llegará también a la parcela deportiva. Pese a que hace ya más de un mes que sonó el nombre de Fernando Morientes como nuevo director de fútbol, e incluso el propio protagonista reconociera en la Cadena Cope que hubo contactos, ha pasado el tiempo y nunca más se supo. Sea Morientes o cualquier otro profesional, lo cierto que es que también habrá cambios en una parcela muy necesaria. El mercado invernal de fichajes se abre y la situación deportiva necesita un cambio o el cuadro rojiblanco se irá a Segunda División irremediablemente.

En definitiva, numerosos movimientos que buscan dar una cambio en todos los aspectos de un club muy mejorable en algunos aspectos.