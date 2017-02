Cuatro goles u otra derrota más como club

Cuando ves que un equipo pasa en tres años de bajar a aspirar a Europa, cuando tú en el doble de tiempo sigues anclado en el mismo fango, eso es que se han hecho las cosas fatal. Seis años perdidos en Primera en los que no se ha creado una estructura de nada. Todo lo contrario que rivales como el Eibar, como el Alavés, o como Las Palmas, que han encontrado el camino del éxito rápido, pero con basamentos sólidos. Eso sí, muchos de ellos con reglamentos por los que compiten en mejores condiciones que el Granada cuando a la hora de poner la guita se refiere. Pero entre Pozzo, Jiang y todas sus derivaciones han creado un engendro de equipo que se arrastra, sobre todo fuera de casa, aludiendo a una identidad y a un orgullo que no saben encontrar porque cuando llegaron al club no había nadie que se lo explicara. Ahora de bulla y corriendo, se trata de hacer algo. Pero tarde.

un abismo

Al Granada del lunes le ganó un proyecto, una concepción de hacer las cosas, una evolución plasmada en la mitad de tiempo que los rojiblancos en la categoría. El Eibar ha pasado en tres temporadas de bajar y mantenerse de milagro, gracias al rebote de la sanción al Elche, a salvarse con tranquilidad al año siguiente y estar aspirando a Europa en el posterior (el actual). Entre los dos clubes media un abismo, y no porque Eibar tenga una población que entraría al completo sumando Los Cármenes y el Palacio de Deportes. Se trata de hacer las cosas bien, con sentido y pensando única y exclusivamente en fútbol. El Eibar no piensa en expandirse por China ni está obligado a potenciar una marca. Han sido siempre un equipo de Segunda y si bajan, lo único que harán es estar en su hábitat natural. No tiene las presiones de una capital de provincia como Granada. Pero esto no exculpa el funcionamiento que a nivel de club han tenido ambas instituciones en este tiempo. Mientras el Granada se descapitalizaba, sembraba para ni siquiera recoger, la entidad vasca aprendió que para seguir en Primera hay que pensar como un equipo de Primera, no como una multinacional al servicio de un mercado de jugadores.

ENVIDIA

Lógicamente, ver al Eibar jugar, ganar, estar ya salvado, y soñar con Europa da una envidia tremenda. ¿Cómo es posible que en tres años un equipo como este haya dado ese salto de calidad y el Granada haya involucionado de forma tan atroz? No es sólo por el cambio de propiedad. La raíz de esto nace en la era Pozzo, más dañina que beneficiosa en su recta final. El italiano dejó el barco cuando empezó a ver que el Granada era el cortijo de Pina, y que cada vez había menos sitio para colocar a los futbolistas de su red. El año pasado ya Pina había dejado hecha una estructura de equipo a la que aderezar para poder crecer. Esa es la teoría, y el murciano estaba aplicándola. Al igual que, por ejemplo, ha hecho el Eibar o Alavés. Pero eso ya no le interesaba a Pozzo, que a las primeras de cambio lo tiró todo por la borda, recogió sus bártulos y dejó a la plantilla sin sus grandes dandys. Había que recaudar por ellos. Esos fueron los polvos.

LUEGO

Aterrizó Jiang Lizhang como aprendiz de Pozzo, pero cuyas formas de actuar distan bastante de las del italiano pese a que la filosofía con la que vino es la misma. En este contexto de novatos y becarios a sueldo, llegó el revolucionario del fútbol español engordado en Vallecas para terminar de construir un palacio que realmente es un chambao. Seis temporadas en Primera que no han servido para nada, que se han tirado a la basura, que simplemente han servido para engordar los bolsillos de dueños, dirigentes, agentes y futbolistas con buen cartel. El club tirita porque alguien se llevó las mantas. Estos son los lodos.

CONCIERTO

Tampoco se escapen ciertos matices. Los beneficios fiscales que obtienen los equipos vascos por el régimen especial de su estatuto de autonomía les otorgan bastantes ventajas en los mercados de fichajes. Pueden ofrecer más que un andaluz, por ejemplo. Así se fue Álex Gálvez al Eibar. Si no, ¿cómo se explican que en un espacio de aquí a Almería haya cinco equipos de Primera? Aún así, eso no exculpa los cuatro goles encajados en Ipurua.

SUFICIENTES

22 jornadas son muchas. Tantas como para darse cuenta de que en el Granada no hay más cera de la que arde. Los datos son tozudos y solo una fe, casi obligación, en querer a tu equipo y pensar que se puede salvar, de la manera que sea, mueve a la afición. Claro que lo de Las Palmas fue un espejismo. ¿No se han dado cuenta en 24 partidos oficiales jugados? Este equipo bajará a Segunda salvo intermediación divina, salvo un giro radical de los acontecimientos, salvo una racha milagrosa de esas que te llevan a ganar partidos sin saber cómo. 22 jornadas. Mucho tiempo para enterarse de lo que va el tema.