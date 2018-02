"No me gusta el cambio"

José Luis Oltra, entrenador del Granada CF, afirmó ayer no estar contento con el cambio de técnico en el Córdoba, ya que no sabe a qué rival "nos vamos a enfrentar". Además, tampoco le gusta la idea de que el recambio haya sido José Ramón Sandoval puesto que "tiene mucha experiencia" y "motiva" a los jugadores. Por eso, pidió "ser competitivos" y centrarse más que en otros partidos en "nuestro propio modelo", para de esta forma poder ganar y "equilibrar" el balance de dentro y fuera de casa.

"No sé qué Córdoba me puedo encontrar el domingo porque no sé cuánto tiempo habrá tenido el entrenador para cambiar cosas", comenzó Oltra su rueda de prensa previa al partido de mañana en El Arcángel. "Normalmente nosotros ya le damos más importancia a nuestro modelo, pero siempre matizamos en función de lo que nos vamos a encontrar", explicó el valenciano, al quien no le ha quedado más remedio esta semana que hacer "hincapié en nuestro modelo" porque es una "incógnita" el Córdoba que "nos vamos a encontrar". "Como ya nos hemos enfrentado a muchos modelos y muchos sistemas, hemos recordado qué podríamos hacer", añadió.

Nunca nos pueden ganar porque compitan mejor o piensen que tienen más en juego"Que vaya tanta afición te da un plus de ganas y de responsabilidad. Queremos ganar para devolvérselo"

"Todos conocemos a Sandoval. Es un entrenador que motiva, que saca partido a sus equipos, y que tiene mucha experiencia", enumeró un Oltra al que no le gusta que su rival haya cambiado de técnico, "y menos que sea José Ramón".

"Nos pueden ganar porque es fútbol, porque tienen buenos futbolistas, porque tienen mucha obligación y necesidad, pero nosotros tenemos la misma", comentó el técnico granadinista sobre el contrincante de mañana, antepenúltimo y que viene de recibir cinco goles del Tenerife. Por eso "nunca nos pueden ganar porque compitan mejor o piensen que tienen más en juego que nosotros", advirtió Oltra en su comparecencia de ayer.

A nivel de jugadores, el entrenador rojiblanco resaltó que el Córdoba "tiene futbolistas individualmente muy buenos", y que a nivel de plantilla "ha cambiado" porque han realizado "nueve incorporaciones". "Ya tenían a jugadores muy buenos para la categoría como Javi Lara, Alfaro, Aguza, Caro, Jovanovic, o Guardiola, que es el máximo goleador, y los que han traído aportan experiencia. Reyes, esté mejor o peor, Narváez, o los dos centrales como Jesús Valentín y Aythami", relató el preparador rojiblanco, quien cree que el Córdoba "va a tener sus opciones de lograr la permanencia".

"El camino más corto para la victoria es competir bien, y eso implica jugar bien y proponer cosas, pero no solamente en el aspecto ofensivo, si no en el defensivo, y dar nuestra mejor versión", afirmó Oltra, quien desea de una vez por todas "equilibrar los resultados de casa y fuera, y eso pasa por ganar en Córdoba".

El entrenador del Granada CF también habló sobre la alineación, en la que puede volver Sergio Peña pero en la que pierde a Montoro por lesión y a Raúl Baena por sanción. "Tengo la posibilidad de Peña en la mediapunta con doble pivote, la de un 4-4-2 con Peña en el centro del campo en el doble pivote, o con otro doble pivote... Probablemente, si hubiera tenido a Ángel y a Raúl, o a alguno de los dos, hubiera cambiado la forma de jugar", avanzó Oltra, que se manejará "o con un 4-4-1-1 o con un 4-4-2, que es como el primero pero con características distintas del que juega en la mediapunta". "Trataré de tomar la mejor decisión", zanjó.

El técnico se mostró preocupado "cuando no generamos" ocasiones: "Ha habido partidos en los que hemos generado mucho y no hemos tenido recompensa ofensiva, y otros en los que no hemos generado. Veo lo que ve prácticamente todo el mundo. Me preocupa que no dejemos la portería a cero, que es el primer paso para poder lograr los tres puntos, y que no hagamos gol. Los dos aspectos los tenemos que mejorar y cuidar en todos los partidos que quedan".

Oltra también agradeció el apoyo de la afición, que se desplazará en masa para apoyar al equipo en El Arcángel. Para el valenciano "eso te da un plus de ganas y de responsabilidad". "Siempre queremos ganar, pero cuando la gente hace el esfuerzo para estar contigo y ayudarte quieres devolverle y recompensar ese esfuerzo", añadió Oltra.

Cuestionado sobre las aspiraciones de ascenso y por si este está "caro o barato", Oltra relativizó: "A lo mejor es más caro cuando hay más equipos implicados, aunque sean menos puntos, y es más difícil. Si a lo mejor hay menos equipos implicados sumas más puntos y quizás es más sencillo. No lo tengo claro. Cada año la competición te lleva a sumar unos puntos, que son los necesarios para conseguir un objetivo". Sin embargo, sí cree que "se está a empezando a romper" la clasificación a partir del "noveno o décimo puesto", aunque esto no supone para el valenciano que esos sean los equipos llamados a luchar por el ascenso y el play off. "Yo no descartaría al duodécimo, y no descarto que alguno de los que están en la parte noble acaben pidiendo la hora o sufriendo porque esta categoría es muy de momentos", explicó Oltra para terminar la rueda de prensa.