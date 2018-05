"Me gustaría continuar aquí"

Aunque las matemáticas dan remotas opciones al Granada CF de jugar play offs, el técnico rojiblanco Miguel Ángel Portugal, en su comparecencia ayer ante los medios de comunicación, señaló que su deseo es que en el último partido de su equipo ante el Cádiz aún tengan "opciones de conseguir el objetivo", aunque sea "un 1%". Pero eso, pasa por ganar mañana en El Molinón ante el Sporting de Gijón.

En ese sentido, el técnico portugués insistió en que "tener esperanzas de jugar por el ascenso es lo que queremos. Puede sonar a utopía pero...¿por qué no? Lo que me gustaría es que el equipo tuviera entidad y carácter y a partir de ahí la victoria será consecuencia de todo ello".

Para Portugal su plantilla sigue creyendo a pesar de las dificultades: "Los jugadores han estado toda la semana nombrando la palabra ganar y a mí me gusta cuando mi equipo nombra esa palabra. Estamos preparados para todo y tenemos esa ilusión todos los días. Para un profesional, más allá de los que te vayas a jugar, cada partido es una oportunidad y el mayor ánimo que te llevas es ganar, y eso es lo que todo profesional busca y quiere".

A ello ha contribuido el triunfo ante el Reus el pasado fin de semana que para el veterano técnico ha supuesto una pequeña inyección de moral en el plantel de jugadores: "La victoria siempre te da un poco más de alegría", señaló, para continuar indicando que "están más emocionados en el sentido de que podemos buscar esa victoria. Toda la semana les he visto con buen ánimo y es evidente que cuando consigues una victoria se transmite durante la semana ese estado de ánimo y yo les he visto bastante bien".

De cara el choque ante el conjunto de Rubén Baraja mañana desde las 20:30 horas, el que fuera técnico del Valladolid o Racing de Santander destacó que "tienen bandas muy poderosas y presionan muy arriba, lo que les permite llegar rápido al área contraria". Por tanto, la clave puede estar en "no perder el balón cuando tengamos la posesión porque ellos son muy buenos en las transiciones". Además, apuntó que "juegan con ritmo muy intenso cuando juegan en casa" y aunque señaló que ganar allí será "dificilísimo, si queremos seguir teniendo mínimas opciones, todo pasa por ganar allí por lo que vamos con todo".

De cara a la cita, el cuerpo técnico rojiblanco no podrá contar con dos jugadores del centro del campo como son Kunde, convocado con Camerún, y Sergio Peña, que se encuentra preparando el Mundial de Rusia con Perú. Junto a ellos, Rey Manaj tampoco estará disponible al ser convocado con Albania mientras que Agra también se perderá el duelo por lesión, algo que ha estado a punto de hacer Joselu con un problema en uno de sus pies pero finalmente ha entrado en la convocatoria. A pesar de ello, pues desde que llegó ha podido contar con todo el plantel a su disposición, Portugal le restó importancia y manifestó que "contar con todos los jugadores son soluciones que uno tiene, y si no puedes contar con todos se te van quitando soluciones, pero la plantilla está para esas eventualidades y creo que, a pesar de todo, vamos a hacer un buen equipo".

Por último, en cuanto a su futuro y los rumores que comienzan a sonar para ocupar el banquillo del Granada CF la próxima temporada, el actual inquilino apuntó que "nosotros somos profesionales. Yo personalmente estoy muy cómodo en esta ciudad pues me he encontrado un entorno fenomenal y una ciudad deportiva de élite que es una golosina para un entrenador. Me gustaría continuar porque es un proyecto interesante, pero vamos a centrarnos en el Sporting y de lo demás ya habrá tiempo de hablar".