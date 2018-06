"Me gustaría continuar"

El entrenador del Granada, Miguel Ángel Portugal, se despidió ayer en sala de prensa satisfecho porque se vio al equipo "profesional" que ve en los entrenamientos y expresó su deseo de continuar en el club, aunque no depende de él.

Dijo que la victoria "habla muy bien de los jugadores. Siempre he dicho que es un buen grupo y hoy -por ayer- han demostrado que son unos buenos profesionales, independientemente de que hayan conseguido los objetivos o no. El que quiere hacer cosas buenas tiene que hacer méritos para ellas, y nosotros hemos acabado bien. Si no hemos acabado entre los objetivos será porque no hemos hecho méritos para ello".

"El día de Gijón nos jugábamos mucho y también hicimos buen juego durante parte del partido. Hemos ido avanzando y hoy -por ayer- ha sido la exposición de lo que entrenamos y lo que queremos", añadió.

Sobre su continuidad recordó que "siempre dije que me gustaría seguir en el Granada porque es un bonito equipo, que tiene de las mejores instalaciones de España, y porque tiene un entorno básico para realizar un buen proyecto, pero no depende de mí". "Cualquier entrenador que venga y vea lo que hay, le encantaría estar", expuso un Portugal que reveló que la directiva bajó tras el partido al vestuario para agradecer el trabajo a la plantilla, desearles felices vacaciones y que "a ver si el año que viene se consigue el objetivo".