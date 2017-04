Poco que hacer, algo que decir

La suerte está echada. Salvo la sorpresa mayúscula que sería que el Granada lograra hoy, precisamente hoy, su primera victoria foránea de la temporada -jornada 35-, todo apunta a que San Sebastián y el 28 de abril de 2017 pasarán a la historia del club rojiblanco como el lugar y el día en los que se puso fin a seis temporadas consecutivas en Primera División. Es cierto que desde que el equipo subió de la mano de Fabri, el Granada ha jugado con fuego todos estos años con Quique Pina en la presidencia, pero ha sido con la llegada de Jiang Lizhang cuando esta etapa ha llegado a su conclusión. Y si no es este fin de semana, será el siguiente, porque el Granada está sentenciado.

Así, la gran incógnita en el partido de hoy será el comprobar con qué espíritu saltan los jugadores al césped una vez que en el plano deportivo sólo estará en juego la remotísima posibilidad de retrasar el descenso a Segunda. Por tanto, la motivación que puede haber se circunscribe sobre todo al aspecto anímico para intentar sacar adelante el encuentro de hoy ante la Real Sociedad que, según se mire, se puede calificar como el más fácil de la temporada, por lo poco o nada que hay en juego, o el más difícil por la necesidad de dar la cara cuando el espíritu no acompaña.

Andreas Pereira, que cumplió al martes su partido de sanción, vuelve al once de salida

También tiene una pequeña reválida Tony Adams, que desde que se hizo cargo del equipo el Granada no sólo no ha sumado un punto, sino que ha sido incapaz siquiera de marcar un gol. Además, en estos encuentros se ha visto a un Granada sin ideas y sin un patrón de juego. El técnico de momento no ha dado en la tecla. Es más, lo que hizo hace unos días no vale para hoy. Así, llama la atención que en la convocatoria para el encuentro de San Sebastián no entren Wakaso, Carcela-González y Khrin, tres de sus apuestas en los partidos que ha dirigido desde el banquillo, sobre todo el esloveno, al que rescató del ostracismo en el que estaba con Lucas Alcaraz. Según el técnico, hay que pensar en la temporada que viene. Será.

Además de estas tres ausencias notables en la lista que dio ayer a conocer Adams, hay que añadir las de Saunier, Tabanou y Kravtes, lesionados. Tampoco está Héctor, que se retiró lesionado en el partido del pasado martes ante el Málaga. El jugador no se ha recuperado del todo y, además, no puede jugar porque así se acordó con la Real Sociedad, club al que pertenece, cuando se formalizó su cesión en el pasado mercado invernal.

En cambio, Adams recuera a Andreas Pereira para el enfrentamiento ante el conjunto donostiarra. El brasileño no sólo es uno de los mejores jugadores del Granada durante esta temporada, sino que, a pesar de jugar cedido ha mostrado compromiso y orgullo a pesar de que el equipo ha estado instalado toda la temporada en puestos de descenso. Completan la convocatoria jugadores que no han sido habituales durante la campaña como Angban, Atzili, Hongla, Aly Mallé, Entrena y Estupiñán.

En frente tendrá el Granada un equipo que de la mano de Eusebio Sacristán atraviesa un gran momento, tanto que se mantiene en la lucha por clasificarse para la Liga Europa, objetivo que ahora está a un punto, que es la ventaja el Athletic, sexto clasificado. Por lo tanto, los donostiarras no pueden permitirse el lujo de fallar en su campo ante uno de los peores equipos de la Liga. El principal contratiempo para el técnico pucelano de la Real está en la baja por lesión de última hora de Íñigo Martínez y, sobre todo, de William José, su principal artillero. No obstante, Eusebio cuenta con una plantilla muy completa, por lo que no tendrá problema alguno para conformar un equipo titular más que solvente.

Por tanto, duelo muy desigual entre un equipo local embalado que tiene un objetivo claro y un visitante que se presenta prácticamente desahuciado y que poco tiene que hacer ya. A los granadinistas sólo les queda decir algo sobre el césped para dejar la categoría al menos con dignidad.