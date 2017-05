Tres hombres y un banquillo

Las ruedas de prensa de Tony Adams como máximo responsable técnico del Granada CF solían aportar titulares llamativos, datos confusos, cifras en ocasiones equivocadas y en alguna que otra fechas tope. Una de ellas fue la de la contratación del director deportivo, Manolo Salvador, fecha que cumplió y cuya principal misión a día de hoy es elegir el entrenador de la próxima temporada. Adams fijó el final de este mes como máximo para firmar al que se sentará en el banquillo rojiblanco a partir del 5 de julio, que fue cuando dijo que empezaría la pretemporada.

Quedan, por tanto, cuatro días para que se cumpla dicho plazo y tres son los principales candidatos para ser el responsable técnico: José Luis Oltra, Luis García Plaza y Fernando Hierro. Los tres tienen su estilo, si bien los dos primeros son los mejores clasificados aunque el tercero es el favorito del presidente Jiang Lizhang.

Oltra destaca por su juego vistoso y alegre y por preparar muy bien los partidosA Luis García Plaza le gusta más el equilibrio mientras que Hierro se adapta a sus jugadores

De dicha terna, el que más experiencia tiene en la categoría de plata del fútbol español es Oltra y con mucha diferencia. Como todos los entrenadores, ha obtenido éxitos logrando ascensos pero también fracasos siendo destituido. Pero si por algo se le conoce es por su estilo de juego alegre. Prototipo de entrenador joven y preparado que consigue resultados visibles en casi cada equipo que entrena, destaca por un juego vistoso caracterizado por el buen trato del balón y unas bases defensivas sólidas. Dicen de él que es uno de los técnicos que mejor prepara los partidos, a veces hasta el más mínimo detalle. Tiene las ideas muy claras y de cara a los medios de comunicación es un entrenador afable, no rehuyendo las cuestiones más complicadas en las ruedas de prensa. Se autodenomina "un enfermo del fútbol", aunque tiene muy claro que la clave es adaptarse a los jugadores que tiene. Una solución inteligente evitando imponer un sistema de juego por encima de todo, al estilo Paco Jémez cuyo resultado en Granada es de todos conocido. Sus bases de juego son el equilibrio, ser protagonistas con el balón para tener presencia en el área contraria pero siempre con una buena solidez defensiva. En cuanto al sistema, el que más ha usado es el 1-4-4-1-1. En sus entrenamientos el balón cobra un papel muy importante, aunque son sus últimos malos resultados los que quizá echen para atrás a los máximos responsables del club.

Por su parte, Luis García Plaza es un técnico con menos experiencia en Segunda División A pero con una carrera más estable en Primera. En su año en el Levante y los tres con el Getafe en la máxima categoría cumplió con el objetivo. Viene tras una experiencia de dos años en el Baniyas SC de la Primera División de la Liga Árabe del Golfo Pérsico-EAU. Pero quiere regresar a España aunque tiene un caché más alto que Oltra.

Respecto a su modelo de juego, busca que sus equipos tengan la iniciativa en el juego y que lleguen con mucha gente arriba, aunque le gusta manejar distintos registros sobre todo cuando el rival domina el choque. Respecto a su sistema, suele emplear el 1-4-2-3-1, el 1-4-4-2 e incluso el 1-4-3-3. La presión tras pérdida y contar con las líneas muy juntas forma parte también de su filosofía. Lograr que sus equipos sean un bloque es su gran objetivo, con la solidaridad de sus jugadores como premisa.

El último, y favorito para Jiang Lizhang, es Fernando Hierro. En los mentideros deportivos se dice que el Granada CF no tiene entrenador aún porque el presidente rojiblanco se ha empeñado en el malagueño que está entrenando aún, por lo que lo estaría esperando. Su prestigio como jugador pesa mucho pero como máximo responsable de un equipo está viviendo este año su primera experiencia. El Oviedo está peleando por jugar los play offs de ascenso a la Liga Santander y el ex madridista está centrado en esa labor, por lo que si es el elegido hasta como mínimo la semana del 12 de junio no sería anunciado.

Hierro ha empleado en el cuadro asturiano varios sistemas, aunque uno de los que más rendimiento le ha dado ha sido el 1-4-3-3, aunque también ha empleado el 1-4-2-3-1 y el 1-4-1-4-1. Ha jugado con un sólo punta, con dos y hasta con extremos. No obstante, suele adaptar el dibujo de su equipo en función de los jugadores disponibles y sus características. De hecho, ha llegado a ordenar defensa de cinco para aprovechar la profundidad de los carrileros.

La irregularidad, como casi todos los equipos de Segunda, ha marcado su trayectoria a día de hoy. El Oviedo se ha mostrado como un equipo muy fuerte en casa, donde tan sólo ha perdido tres encuentros siendo el cuarto mejor conjunto como local de la categoría. Sin embargo, a domicilio se ha mostrado muy ramplón. Apenas ha sumado catorce puntos en 19 partidos, logrando únicamente tres victorias a domicilio.

En definitiva, tres son los candidatos para ocupar el banquillo del Granada CF la próxima temporada. Dependiendo de quien imponga su criterio saldrá el nuevo inquilino de Los Cármenes. Tres hombres y un banquillo.

Hierro es el favorito para el presidente.

Luis García fue el primero que sonó.

Oltra es el que más experiencia tiene en Segunda.