72 horas para el plazo de Adams

Manolo Salvador, Jiang Lizhang o Ignacio Cuerva tienen 72 horas para anunciar algo y no dejar que la palabra de Tony Adams vuelva a quedar en papel mojado. El vicepresidente de DDMC y ya ex técnico del Granada CF anticipó en la última rueda de prensa de la temporada que había cuatro fichajes hechos, y que el entrenador se anunciaría a finales de este mes (esto dicho durante la presentación de Manolo Salvador como nuevo director deportivo). Pues bien, se ha llegado a la última semana de mayo y el miércoles es el día tope para que la afición no empiece a ponerse de uñas otra vez.

Es lo que tiene dar plazos, que el público espera acontecimientos cuando la fecha vence. Y en el club el asunto está paralizado. Nadie se atreve a dar un plazo para nada, ni para el primer equipo ni para el segundo. Se dan por hechos determinados movimientos pero nadie se atreve a confirmarlos. El ritmo de trabajo continuará de forma normal desde hoy, aunque sin la toma de determinaciones. Todo depende de que en Shanghai, donde vive Jiang Lizhang, alguien pulse el botón rojo para que todo se reactive y se empiecen a cerrar cosas. Por ejemplo, se da por hecho que Pedro Morilla será el recambio de Lluís Planagumà al frente del segundo equipo, pero nadie ha dicho esta boca es mía dentro de la entidad.

En el club se trabaja pero sin tomar decisiones, a pesar de que algunas parecen hechasNo hay previsión de hacer anuncios esta semana, ni siquiera de jugadores

Todo pasa, ahora mismo, por la elección del entrenador. Aunque el paso de los días parece favorecer la opción propuesta por el dueño, que es Fernando Hierro, tampoco nadie descarta a los dos candidatos, Luis García Plaza y José Luis Oltra en ese orden. Pero el 29 de mayo, hoy, entra dentro de las fechas estipuladas por Tony Adams a la hora de cerrar la contratación del técnico. La lectura de estos días de retardo en el anuncio del nuevo preparador era que el club estaba esperando a que el Oviedo se quedara sin opciones de jugar la promoción a Primera División, para así tener cierta libertad para tantear a Hierro, que también ha sonado para equipos como Las Palmas. Ayer, los asturianos casi dijeron adiós a jugar el play off después de caer (y de forma bastante estrepitosa) en Córdoba, lo que les deja a cinco puntos de la sexta con seis en juego. No es matemático, pero están casi fuera. Si en la entidad decidieran finalmente arriesgar con la candidatura del veleño, el anuncio del entrenador, aún así, se retrasaría al menos las dos semanas que quedan para que acabe la Liga regular en Segunda División.

Tampoco tiene pinta de que se anuncien fichajes de jugadores, puesto que algunos siguen jugando como el caso de Joselu Moreno. Ni siquiera la confirmación de la continuidad de Adrián Ramos. Lo que sí debería empezar a dar sus frutos es la negociación con Gino Pozzo por retener a alguno de sus efectivos, como es el caso de Martin Hongla.

Pero no hay nada previsto a día de hoy. 72 horas para que la hinchada no se decepcione otra vez en una temporada que se está haciendo demasiado larga hasta sin fútbol de Primera en juego.