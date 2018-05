"Las inercias las cambian los jugadores"

El ascenso será con Miguel Ángel Portugal o no será. El técnico burgalés fue presentado ayer como nuevo entrenador del Granada CF, tercero de esta temporada y séptimo de la era Jiang Lizhang. Estuvo bien arropado, "a gusto", dijo textualmente el que fuera director deportivo del Real Madrid. Avalaron su llegada veteranos del club rojiblanco que compartieron la camiseta del equipo de su tierra, el Burgos: Pepe Navarro, Rafa 'Lelo' y Fernando Aguilera. "Ellos vinieron a mi tierra, ahora vengo yo a la suya tras muchos años", añadió un entrenador que está confiado en lograr el objetivo porque tiene "la materia prima" que le gusta en una plantilla.

"Espero y deseo que todas las esperanzas que tiene puestas el club en nuestro trabajo se lleven a cabo. No es una tarea fácil, pero en la vida no hay nada imposible y lo vamos a intentar. Espero que, aunque esta estancia parezca corta, se prolongue por mucho tiempo porque hayamos cumplido los objetivos", señaló a modo de presentación.

Portugal, que firma por un año con opción a otro en caso de ascenso a Primera, dijo que le "gusta el equipo que hay", del que cree que tiene "potencial" y "posibilidades". Algo que ya comentaron sus predecesores en el cargo, pero que no está dando los resultados esperados. "Suele ser el problema de los equipos que entran en la inercia negativa", explicó el entrenador granadinista, que abogó por "cambiar esa inercia desde el próximo partido", y que éstas "sólo se cambian desde los jugadores". "Son los actores principales de este juego y nosotros simplemente tenemos que apoyarles, dirigirles y sacarles lo mejor que tienen dentro", añadió.

Uno de esos cambios, más mentales que deportivos que explicó Portugal, es que "el jugador esté seguro de sus posibilidades" y "que no tenga miedo de tener el balón". "A un cirujano no le puede temblar la mano cuando va a operar; a un futbolista no le pueden temblar los pies", ejemplificó el técnico. "Es lo que trataremos, que el jugador se sienta seguro sobre el campo y que se abstraiga de todo lo que pueda perturbar su seguridad. De eso nos encargamos nosotros", añadió al respecto.

"Tengo la materia prima que me gusta", destacó Miguel Ángel Portugal sobre la plantilla del Granada: "Tengo jugadores con buen toque de balón, que saben tenerlo y jugarlo, jugadores con alternativas: hábiles, rápidos, rematadores. Trataremos de aprovecharlo".

Como no podía ser de otra manera, calificó como "muy buena" la primera impresión que tuvo del equipo tras completar ayer su primera sesión de entrenamiento. De lo que habló con ellos, Portugal "procurará" que "entiendan que, sin cambiar mucho lo que han venido haciendo, la filosofía que me gusta". "Los he encontrado muy receptivos, muy activos y con mucha actitud", relató el entrenador, que también vio a los jugadores "con muchas ganas". "No he visto estas semanas a un equipo que se rinda. Es un equipo que no ha tenido la pizca de suerte para levantar ese ánimo cuando ha tenido la oportunidad", valoró.

Sobre su estilo de juego predilecto, Portugal admitió que su gusto es que "tengamos iniciativa para ganar", pero más importante que eso dio más valor a "saber jugar para ganar". "En algunos momentos tienes que cambiar y saber lo que te interesa, y el jugador en el campo tiene que saber cuándo aplicar una u otra", profundizó el nuevo director técnico del Granada, que volvió a insistir en que le "gusta que mi equipo tenga criterio con el balón y sepa recuperarlo lo antes posible".

Ante la falta de partidos para consolidar su idea de juego, Portugal fue práctico y "aprovechar las muchas cosas buenas que han hecho José Luis (Oltra) y Pedro (Morilla)". "Lo que no da tiempo es a construir un equipo como uno quiere. En el fútbol hay dos fórmulas cuando un entrenador llega a un equipo: lo que quiere hacer y lo que puede hacer. Lo que quiero hacer me parece que se queda por el camino. Vamos a luchar con lo que tenemos y con lo que he visto que me gusta, y ese es el objetivo", desgranó el preparador granadinista.

"Cuando un club cambia, es por algo. Algo ha fallado en la construcción del equipo. Pero los que no tienen que fallar son ellos", aludió directamente a la afición Miguel Ángel Portugal, que pidió a los hinchas del Granada "que nos animen del principio al final porque los vamos a necesitar más que nunca".