Sin interés por Siqueira ni Cerci

El último día del mercado de fichajes en el Granada dio para bastante menos que en otras temporadas, también en el tema de rumores y ofrecimientos al equipo rojiblanco. Ya no es la era de Pina, cuando saltaban nombres por doquier. Ayer tan sólo se especuló con la posibilidad de que en el conjunto granadinista aterrizaran el ex rojiblanco Guilherme Siqueira y el italiano del Atlético de Madrid, Alessio Cerci. Todo falso.

Granada Hoy ya pudo corroborar el lunes que lo de Alessio Cerci era un bulo, aunque ayer se habló y mucho de la posibilidad de que el centrocampista ofensivo del Atlético de Madrid recalara en el Granada. Sin embargo, todo apunta más a un intento del representante de colocar al jugador que en un interés real del conjunto granadinista, que tenía atado a Wakaso y que vuelve a presentar sobrepoblación de futbolistas en esa demarcación. Aún así, y poco después de que se frustrara el fichaje de Nabil El Zhar, desde Italia, en concreto desde el portal de mercato del periodista Gianluca di Marzio se insistió en una última tentativa rojiblanca que ni siquiera era verdad.

De la misma forma que el Granada no preguntó por Siqueira ni Doucouré en la jornada de ayer. El brasileño, ex rojiblanco, no tenía previsto salir del Valencia y menos estando en su situación. Tampoco fue cierto un intento por Doucouré, cuya puerta llevaba cerrada desde casi el principio del mercado.