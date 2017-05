El juego del gato y el ratón con el entrenador

En el Granada dicen que han aprendido de los errores de esta temporada, pero lo cierto es que se está demorando más de lo esperado el anuncio del nuevo entrenador. No hay ni siquiera secreto a voces, como otras veces ha pasado. Hay tres candidatos, prácticamente todos con el mismo peso, pero el club no acaba de decantarse. A pesar de que el movimiento en los banquillos ya ha empezado en Primera División, el efecto dominó todavía no le ha llegado al club rojiblanco.

Los implicados siguen sin querer dar pistas de nada. Quizás quien parece asomar la 'patita' un poco es Luis García Plaza, que las últimas horas levantó muchas especulaciones a través de sus redes sociales al 'favoritear' varios tuits alusivos al Granada CF, e incluso a la retirada de Jesús Fernández del Fundación CB Granada. Todo con tono granadino, lo que puso en alerta a Twitter.

Pero tanta espera cuando dos de los entrenadores candidatos están sin equipo siguen haciendo que Fernando Hierro gane enteros. Es el nombre que ha puesto el dueño sobre la mesa y parece que están esperando a que el Oviedo se quede sin opciones de jugar el ascenso a Primera División, algo que podría pasar este fin de semana si pierde en Córdoba, para hacerle una oferta. El caso es que el malagueño renovaría automáticamente si los carbayones logran meterse en el play off.

Por lo demás, se mantiene la calma tensa, el juego de gato y el ratón por el banquillo granadinista.

Con lo que sí trabajará el nuevo entrenador es con las primeras fechas para la temporada, en las que ya hay un amistoso programado. Según informó ayer el digital Kent Online, los rojiblancos volverán a visitar Inglaterra para un amistoso el 25 de julio frente al Gillingham FC, equipo de la League One inglesa, la tercera categoría del fútbol del país. Este encuentro se jugará veinte días después del comienzo de la pretemporada, que el entrenador Tony Adams fijó para el 5 de julio.