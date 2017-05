"Los jugadores están demasiado felices", critica Tony Adams

El entrenador del Granada, el inglés Tony Adams, criticó en vísperas del partido ante el Osasuna que sus jugadores "están demasiado felices" para la situación que están viviendo y que su plantilla está formada por muchos futbolistas "erróneos".

"He transmitido que aún no estamos de vacaciones, quedan dos semanas de trabajo para acabar la Liga y debemos estar centrados en ello", explicó el técnico, quien reconoció que "es difícil" mantener la concentración de una plantilla a la que criticó abiertamente su actitud. Adams justificó los pocos entrenamientos realizados esta semana en que "a estas alturas de la temporada el equipo no está bien físicamente por el trabajo que se hizo anteriormente".

El entrenador afirmó que el choque ante Osasuna "es importante" porque tienen que "seguir luchando hasta el final" e "intentar ganar cada partido, da igual que sea ante el Osasuna o el Real Madrid". "Hay que pelear hasta final de temporada cada balón, cada partido. Debemos seguir luchando sin tener en cuenta el oponente que hay al otro lado del campo", agregó. Adams dijo que "Osasuna tiene buenos jugadores y jugará ante su público", lo que hará "que sea más difícil" lograr "esa primera victoria de la temporada a domicilio" del Granada.

Sobre el futuro, el inglés avanzó que se encuentran "muy cerca" de fichar al entrenador para la próxima temporada, aunque van a seguir "buscando un poco más".