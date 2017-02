El juvenil, a por la permanencia matemática

El Granada juvenil afronta este mediodía una salida complicadísima al campo del San Félix malagueño, un equipo con el que marcha igualado a puntos (13:15 horas).

El partido es importante para los de Rafa Morales, que aunque tienen casi imposible aspirar a los puestos nobles, pretenden conseguir una victoria que les reforzaría moralmente. El San Félix es un conjunto muy técnico que está formado en su mayoría por jugadores procedentes del Málaga y con un año menos que los granadinos, y que cuenta en sus filas con un internacional con España en categorías inferiores.

Los rojiblancos, que no contarán con Romero y Raúl por sanción (fueron expulsados la semana pasada), podrían lograr la salvación matemática en caso de ganar y que no lo hagan Jaén, Sevilla Este y Puerto Malagueño, y que no sume el San Juan.

El encuentro se jugará en el Municipal Roma Luz y lo pitará el malacitano Moreno Muñoz.