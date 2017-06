Un largo café con Jiang

Jiang Lizhang está en Granada desde ayer, y siempre pasan cosas cuando el dueño se deja caer por la ciudad titular del nombre del equipo que posee. El principal motivo es la presentación del nuevo entrenador, que será hoy, pero el presidente asiático del club quiso mantener ayer una charla-coloquio con algunos representantes de la sociedad. Más en concreto de los que viven el día a día del club, pero desde fuera. Se juntó con peñistas, accionistas y un grupo seleccionado de periodistas donde no estaban representados todos los medios importantes de la ciudad.

Todavía no está claro el verdadero motivo de una cita que dejó pocos titulares evidentes, bastantes mensajes de apoyo pero ya repetidos por la dirección en múltiples ocasiones, y unas cuantas sugerencias. Jiang quería saber de primera mano qué imagen ha dado su Granada durante esta temporada y que los citados fueran lo más sinceros posible. Y así fue, aunque el chino supo a qué contestar y a qué no hacerlo. Asumió errores, pero la sensación que dio la reunión al final es que mantiene su hoja de ruta, la confianza en su círculo cercano, y que la dirección deportiva trabaja a destajo y sin interferencias de DDMC.

De entrada Jiang, que estuvo acompañado por los vicepresidentes Kangning Wang e Ignacio Cuerva, además de un intérprete, hizo una larga introducción en la que insistió, como lo ha hecho en muchas ocasiones desde que desembarcó en el club, que este es un "proyecto a largo plazo", asegurando su presencia en el club a pesar del descenso a Segunda. Una categoría en la que pretende estar el menor tiempo posible y "subir a Primera División, a poder ser en un año". "Es mi motivación y mi orgullo", añadió Jiang, quien asumió que los cambios emprendidos en el organigrama del club están hechos "para mejorar". Antes de someterse al tercer grado de los invitados, el dueño de la entidad reveló que venía de estar en una reunión junto a Manolo Salvador y José Luis Oltra "perfilando el trabajo de los próximos meses".

Después empezaron las intervenciones, que se prolongaron durante algo más de dos horas y media en el antepalco de la zona VIP del estadio. Los aficionados, representados por las figuras de Mariano de Damas, Javier Redondo, José Guerrero (Asociación 5001), Daniel Hurtado y José Sánchez (G19 Peñas), le pidieron al presidente "mayor implicación personal", meter a "gente que sienta al club", y mostraron su preocupación porque la gestión de la entidad se haga a distancia. También una limitación en la atención de Jiang a sus asesores y tener una "mayor autonomía" de decisiones. El propietario avanzó que el club se está estructurando en dos áreas diferenciadas, la deportiva y la administrativa, y que en esta última "se están contratando a profesionales de nivel mundial", que serán dados a conocer "poco a poco", a pesar de estar ya a punto de entrar en la segunda semana de junio. Al hilo, el accionista Guerrero le advirtió que "el club no necesita a los mejores del mundo, sino a los que mejor conozcan la Segunda División", a lo que el dirigente no contestó de forma explícita, volviendo a aludir cómo está reorganizando la entidad.

También se le interpeló sobre la figura de Ignacio Cuerva, a la que solicitaron que tuviera más poder. Sin confirmar que el vicepresidente de relaciones externas vaya a cambiar su rol en el club, desveló que va a "delegar en una persona más responsabilidad" y que además "sienta al club". Un perfil al que responde Cuerva. Su nombre volvió a aparecer durante la ronda de interpelaciones de los periodistas, y el directivo de Shanghai valoró al granadino como un cargo de "mucha importancia para nosotros", y que su presencia es "una muestra de la granadinización de club" también a través del área administrativa. Lo que queda por saber es cómo puede compatibilizar Cuerva una mayor asunción de responsabilidades en la entidad rojiblanca con su trabajo empresarial, deslizó Jiang.

El turno de los aficionados se cerró con la preocupación porque Jiang invierta en otros clubes extranjeros. Para el dirigente, el Granada CF "es como mi hijo mayor, es el primer club que tengo", y que sólo "con el éxito del Granada CF podremos expandirnos", por lo que "pondremos todos los recursos en el club". "Solo por orgullo, tenemos que recuperar nuestro prestigio", concretó poco después con cierta rabia.

Durante el turno de los periodistas, y ahondando en el tema sobre la compra de otros clubes, no negó que lo fuera a hacer: "Si hay posibilidad, lo haremos, pero nuestro principio es no abandonar el club". Durante las intervenciones de los plumillas, Jiang volvió a destacar los fichajes de Salvador y Oltra, a quienes presentó como aciertos en reiteradas ocasiones. También confirmó que su hombre de confianza en Granada "permanecerá" en su cargo, a pesar de que algunas informaciones aparecidas en días anteriores le situaban como un problema para el club en boca de algunos asesores del propio Jiang. Cuando se puso la charla algo más áspera, el presidente pidió "paciencia" y "tiempo" ya que "solo llevamos un año" y "nos ha costado adaptarnos al fútbol español". Aprovechó para "pedir perdón a los aficionados por la forma de bajar".

Otro tema que saltó a la palestra fue el de su inversión en el club, a lo que se remitió a los 5 millones de euros que ha puesto para ampliar la Ciudad Deportiva y las mejoras en el estadio, pero repreguntado sobre si pondrá más para el equipo, se limitó a decir que "no vamos a ser conservadores en la inversión".

Todas las partes expresaron la preocupación por cómo había bajado el equipo, y por el mal funcionamiento derivado del caos organizativo en el seno de la entidad, que a su vez ha generado conflictos en el día a día. Una "guerra de guerrillas" que creen que ha acabado, sobre todo al sugerir que la relación con Media Base Sports ha acabado ya, aunque Jiang mostró su agradecimiento por "hacerle comprar al Granada CF". El 'vice' Wang recriminó a algunos medios, aunque sin citar su nombre, que difundieran "rumores" sobre problemas internos. Con respecto a MBS, prácticamente dejó caer que no seguirá Sergi Vieta en el club, una figura sobre la que no quiso hacer comentarios, a pesar de que el catalán no forma parte de la estructura de la agencia fundada por Pere Guardiola.

En otro orden de cosas, también aseveró que DDMC, la empresa que pretende Jiang convertir en una agencia de representación y de la que es vicepresidente Tony Adams, tiene la "función de apoyar a Manolo Salvador", por lo que "no supone un obstáculo" a su labor. Asimismo negó que para hacer fichajes, el director deportivo tenga que pasar algún filtro, por lo que "puede poner en práctica su planificación para la próxima temporada". A ello ayudará que parte de la estructura de DDMC se traslade a Europa, comentó el presidente.

Y al final, con el propio Jiang bromeando, terminó una tarde larga en la que el dueño dejó claro que sigue confiando en su plan de ruta, ya sin Media Base Sports de por medio, y prácticamente basando los cambios realizados en la entidad a la parcela deportiva, más que a la administrativa, donde no resolvió las dudas internas más allá de asegurar que no se irá del Granada CF.