"Hay que levantarse y remar"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, comenzó su rueda de prensa indicando que "la valoración cuando pierdes nunca puede ser buena" y que el choque es "una historia que se repite". "El equipo ha hecho todo para ganar. No se puede hacer más para ganar en un campo como este y ante un rival fuerte e intenso. En la primera parte fuimos netamente superiores y llegar al descanso no yendo por delante es duro de asimilar", explicó el técnico.

Oltra añadió que ellos en la segunda parte el rival dio un paso al frente. "Con todo, las ocasiones más claras han sido nuestras. Tras el 2-1 hemos generado menos porque ellos se han juntado más y han defendido bien. El estado del terreno de juego, la lesión de Joselu... muchas cosas nos han condicionado, circunstancias que de nuevo no han estado de cara", dijo.

El equipo ha dado la cara. Otra cosa es que luego cometamos errores que nos condenan"

Sobre la acción del 1-1, Oltra señaló que "es un error, que nos pasa a todos. Máxima confianza y máxima defensa a Javi (Varas), pero es el error que condiciona el devenir del partido porque la segunda parte hubiera sido un partido distinto".

"En la segunda parte tenemos la de Darwin y muchos acercamientos al área. No hemos tenido menos que ellos, el primer gol se lo regalamos y el segundo si es una buena jugada de ellos. Esto es ser efectivo, tener pegada, acierto y fortuna en momentos puntuales. Cuando se han puesto por delante han defendido muy fuerte", manifestó el técnico, quien subrayó que "el equipo ha dado la cara en un campo difícil, ha ganado duelos, ha tenido llegada. Otra cosa es que luego cometamos errores que nos condenan, errores que pueden ser subsanables o evitables".

Oltra fue claro al referirse a la roja a Machís y las acciones de roja que no vio el árbitro de Christian: "Lo de Machís no lo veo. El árbitro lo ve claro y probablemente le haya dado y sea jugada susceptible de ser sancionado y expulsado. Me cuentan los futbolistas que Christian en la primera parte ha pisado a Agra de forma voluntaria y en la segunda suelta el codo con Joselu. Al final esto son apreciaciones, decisiones y no es mi estilo criticarlas ni juzgarlas, sino simplemente decirlo, que no pasa nada por decirlo".

Sobre las muchas bajas para el siguiente partido, indicó que "da igual qué futbolistas estén o pongamos. Tenemos que levantarnos, remar, coger una buena dinámica y salir de la racha de resultados adversos, aunque el equipo compite bien, y ganar el siguiente partido con los once que pongamos y el banquillo que tengamos, porque seguro que es de plenas garantías".

"Tenemos capacidad para coger una dinámica buena. Vamos a llegar a los diez últimos partidos con opciones. Hay que levantarnse, remar todos en la misma dirección y creer. Hay mucha maneras de lograr el objetivo y al final todos quedaremos satisfechos si lo conseguimos", sentenció el entrenador del Granada, quien reconoció que le preocupa "la situación clasificatoria porque llevamos tres jornadas sin ganar".