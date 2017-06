Dos limpias en doce meses

Desde que Jiang Lizhang aterrizara en Granada a mediados del mes de junio de 2016, si algo ha caracterizado su gestión ha sido el poco criterio y los bandazos que ha llevado a cabo en todas las áreas del club rojiblanco. La última se vivió el pasado jueves cuando se dijo adiós a los responsables de cantera con malas formas, además de a otros empleados como al responsable de marketing, Carlos Díaz. Lo curioso es que un día antes, la propia entidad destacó la gran temporada realizada por los equipos de la base. Un sinsentido que viene de lejos.

Con la compra del club por el empresario chino, era normal que se integraran en el organigrama gente de su confianza, o al menos los que Media Base Sport, la empresa que asesoró a Lizhang, decidió. No se quiso hacer una escabechina con respecto al resto de trabajadores en ese momento pero los malos resultados de la temporada, con descenso incluido, han hecho que en apenas doce meses haya cambiado por dos veces los cabezas visibles de algunos de los departamentos del club. Con el equipo en la Liga 1|2|3 y la reducción del presupuesto, ya no sólo se han cortado 'cabezas' a alto nivel sino que se va a reducir la plantilla de trabajadores. Ya lo avisó el nuevo director general, Antonio Fernández Monterrubio, pero al final cumple órdenes.

Los altos costes de los finiquitos han tenido un gran impacto en la economía del club

Se comenzó sin renovar a José González, artífice de la salvación en la campaña 2015-2016 para firmar a Paco Jémez, pero la apuesta por el técnico criado en Córdoba pero nacido en Las Palmas no salió bien y fue el primero en salir junto a su cuerpo técnico. Se firmó a Javier Torralbo 'Piru' para llevar la dirección deportiva pero apenas duró ocho meses en el cargo. Otro finiquito más que asumir. Con el equipo sumido en una grave crisis se quiso dar un golpe de efecto cesando a Lucas Alcaraz junto a su cuerpo técnico. Una decisión que volvió a costar dinero a la entidad mostrando un nuevo bandazo en la gestión. Se le dio la responsabilidad a Tony Adams cuyo paso por la ciudad pasará a la historia y no precisamente por bueno. Y con él, a falta de tres semanas para el final de Liga, se contrató a John Metgod como segundo, una decisión totalmente incomprensible.

Y eso a nivel deportivo, porque en los despachos los movimientos no pararon durante todo el año. Pere Guardiola recomendó a Sergi Vieta, que ha durado un año en la dirección general. Su suculento contrato debe ser afrontado como no podía ser de otra manera y barato no es. Más madera. Justo antes de Navidad se cesó a David Navarro, el que fuera gerente en la etapa de Quique Pina. Una decisión que no gustó a la afición, pero no se quedó ahí la cosa. Javier Fernández Rufete, jefe de prensa, también dejó el club en las mismas fechas. Navarro fue sustituido por Fran Sánchez como nuevo gerente deportivo, y Rufete por Andrés García-Armero en prensa. Una parcela donde continúa Míchel Martín como director de comunicación, de los pocos con el sello MBS y todo hace indicar que tampoco seguirá aunque hasta el momento el club no lo ha hecho oficial.

Javi Ávila, despedido en enero, es otro de los damnificados en la política de renovación del Granada CF, que ha sumado esta semana a trabajadores como José Luis Garre, José Cordero o Imelda Calvo, mano derecha de Tony Adams. En la cantera no seguirán gran parte de los entrenadores de los distintos equipos ni tampoco sus segundos. Y seguramente no serán los últimos.

Monterrubio fue claro en su presentación y señaló que lo llamaron para tomar decisiones. Y a fe que las está tomando. El problema es que gran parte de ellas tienen un coste. Hay casos en los que no, al no renovar los contratos y sustituirlos por otros, sobre todo durante la temporada han tenido y van a tener su impacto en la economía del club. Un conjunto que va a limpia por temporada lo que hace muy difícil tener continuidad en el trabajo ya no sólo a nivel deportivo sino también en el resto de aspectos de un club profesional.

