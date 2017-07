En línea ascendente pese al borrón

Es uno de los males de la campaña pasada el que, empero, continúa azotando en ligera medida al cuadro de franjas horizontales. Los profundos cambios en la plantilla no han solucionado aún la endeblez de su retaguardia, que ya costó el descenso hace dos meses. No obstante, el período previo al inicio competitivo siempre empaña las deducciones que algunos se empecinan en sacar, y más ante un conjunto totalmente renovado que sólo ha convivido varias semanas junto y al que todavía se tienen que sumar piezas, sobre el papel, importantes.

Con cierta satisfacción. Así ha concluido el cuerpo técnico del Granada CF su gira de pretemporada por Holanda e Inglaterra de los últimos 11 días. Los rojiblancos encaran desde hoy la recta final de su preparación del curso tras cinco encuentros de carácter amistoso en los que su técnico José Luis Oltra ha sacado "más conclusiones positivas que negativas", como él mismo declaró. La derrota en el último de esos compromisos no empaña el trabajo del grupo para el 'profe' valenciano, que valora la carga que acumulan en las piernas sus hombres. El borrón del sábado ante el Millwall londinense no preocupa en el seno deportivo de unos granadinistas que, pese a todo, señalan que deben seguir en la línea de trabajo marcada hasta ahora.

Las salidas del esloveno Krhin y del galo Foulquier siguen en 'stand by'

El mercado estival en el Granada CF continúa paralizado por el momento. El club se ha marcado como prioridades las partidas de diferentes futbolistas, especialmente las de Krhin y Foulquier, aunque encontrarles acomodo cuesta más de lo que a priori podían esperar en la entidad. La principal causa que impide que ambos sigan su trayectoria como rojiblancos es su elevado salario, sobre todo en el caso del esloveno, cuya ficha supera el millón de euros -cuantía que en Los Cármenes consideran inasumible en Segunda División-. Pese a ello, el '21' granadinista aún no ha hallado ningún equipo que puje en serio por sus servicios. La salida que sí parecía más próxima era la del lateral francés, en conversaciones con el Sporting portugués. Unas negociaciones, sin embargo, que se han enquistado en los últimos días. Foulquier, además, ha expresado ya abiertamente su deseo de no continuar en Granada, por lo que su futuro está claramente fuera, ya sea en tierras lusas o de otro gentilicio. A la espera de la prolongación definitiva de la estancia de Adrián Ramos en la ciudad, otro con posibilidades cada vez mayores de quedarse es Saunier. El zaguero es del gusto del cuerpo técnico y, si no llega ningún club con una propuesta que le convenza, continuará ligado al Granada CF este año.