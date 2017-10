No hay mal que año y medio dure

El Granada muchas veces es contradictorio. Su afición suele criticar cuando hay que animar, el club abraza la globalización al tiempo que decide que el idioma más internacional sobra en Segunda y su equipo gana cuando en este país todos han perdido. Los rojiblancos escogieron, quizás, el día más indicado para arrancarles una sonrisa a sus aficionados, hacerles escapar de la ruina que en general fue el día de ayer, y que en lo futbolístico llevan aguantando durante un año y cuatro meses. Alcorcón, siempre Alcorcón, y el Santo Domingo. No son bonitos los partidos que allí juega el Granada pero casi siempre pasa algo: un ascenso, un sueño copero luego desbaratado y un adiós. Un adiós a una racha terrible de 511 días sin volver de un viaje con las alforjas llenas, de no sentir el cálido aroma de regresar a casa con el jornal ganado. Un adiós también al Granada del pasado reciente, el acomplejado que no ganaba. Y un hola a un equipo que sigue sin encandilar pero que suma y que en siete jornadas sólo ha perdido un encuentro. La mejora, lenta pero constante, ya hace ganar a los de Oltra en campos tan agobiantes como el del Alcorcón y acerca a los rojiblancos a sus puestos-objetivo: ya están a uno de la promoción y a tres del ascenso directo.

Ya se advirtió la jornada pasada que ganar en Segunda no requería de una brillantez futbolística extrema. El Granada fue superior ayer en individualidades, que volvieron a ser los factores diferenciales de un equipo sobre otro. Jiang Lizhang puede fichar dinamita y el Alcorcón, no. Tampoco es completamente atribuible la victoria de la matinal de ayer a las arrancadas de Machís, al remate de Joselu, a la suficiencia de Saunier, a la seguridad de Varas o al guante que tiene como pierna derecha Pedro Sánchez. El Granada funcionó como bloque, con seriedad y ayudas defensivas, yendo de menos a más y sobreviviendo a un campo y a un rival muy pesados en incómodos.

El Alcorcón es un conjunto ordenado, que, hasta su anterior salida a Tenerife apenas había encajado goles, aunque tampoco había marcado muchos. No incitó el partido a la afición al fútbol porque durante muchas fases fue lo que querían los locales: poco juego y mucha brega. Le costó a los de Oltra entrar en el encuentro, como de costumbre, y menos ante un rival más intenso. Volvieron a perderse duelos individuales y los locales fueron los dueños de la pelota, el espacio y las ocasiones en los primeros minutos. Varios escarceos de Jonathan Pereira, algunas entradas por banda de Bellvís y la presencia molesta de Dumitru contrastaron con un Granada que no tenía el balón y que para respirar buscaba la inspiración de Machís. El tanto local no hizo más que justicia a ese dominio.

Pedro Sánchez acudió al rescate anímico del Granada al empatar cuando sólo había pasado tres minutos desde que Peña transformara el fallo defensivo de Saunier en el penalti. El alicantino convirtió en oro un mal pase de Casto a un compañero. Le llegó el esférico y le pegó raso, fuerte y con rosca inversa para confundir más a un portero ya descolocado. Empatar tan pronto le hizo daño a los alfareros y desengrasó los complejos del Granada, que se adueñó de los minutos finales de la primera parte y de bastantes instantes de la segunda, sobre todo tras la reanudación.

Empezaron a aparecer las asociaciones y las líneas de pase. Ya no era tan intensa la fuerza del Alcorcón para incomodar la salida de balón granadinista, y por primera vez en lo que va de temporada, se vio al Montoro creador de juego que se esperaba. Contribuyó a que el valenciano destacara la labor de un Raúl Baena que aportó tranquilidad pese a jugar con una tarjeta desde poco después del minuto diez de partido.

La remontada se produjo tras diez minutos de buen juego rojiblanco. Machís le llevó dudas a la banda de Laure y Sergio Peña ofrecía siempre su posición para habilitar las entradas por los laterales, además de llevar la pelota hacia la zona donde se cuecen los goles.

Sin embargo fue la maestría de Pedro Sánchez la que desequilibró a favor de los rojiblancos. Avisó en un saque de esquina desde el lado derecho al ponerle la pelota a Joselu, que forzado no remató bien. Y poco después, pero desde el lado inverso, se la puso de lujo a la llegada de Saunier en carrera. Como la seda la puso el de Aspe para que el galo siga marcando diferencias con apenas 180 minutos jugados esta temporada en Segunda.

Con la remontada asegurada, demasiado pronto se vio que la media hora que quedaba se iba a hacer eterna. Sin defenderse como gato panza arriba, al Granada le faltó mayor control de la pelota y el Alcorcón trató de arrinconar a base de balones largos que casi siempre encontraron a un Varas segurísimo. No durmió el juego el conjunto de Oltra y de ahí las dudas, a pesar de no sufrir ocasiones claras de gol. Sin fuegos artificiales se acabó un encuentro en el que lo importante era ganar y el cómo lo de menos.