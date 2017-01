El mayor de los 'milagros'

Desde que el Granada retornó a Primera División en 2011 nunca había firmado una primera vuelta tan calamitosa como la de esta temporada. Y eso que en la mayoría de las seis campañas que lleva el conjunto rojiblanco en la élite del fútbol nacional, la escuadra granadina ha estado coqueteando con los puestos más 'meridionales' de la clasificación. Por tanto, el equipo que ahora dirige Lucas Alcaraz necesitará un 'milagro' aún mayor a los producidos en no pocas campañas pretéritas, lo que pasa por protagonizar una inmensa metamorfosis con respecto a lo visto hasta ahora.

Sólo diez puntos en 19 partidos y penúltimo en la tabla tras ganar sólo un partido (siete empates y once derrotas). Difícilmente se puede hacer peor. Lejos están los 14 puntos de la temporada 14/15, la peor primera vuelta hasta este año, en la que el Granada era colista en el ecuador de la temporada con 14 puntos (dos triunfos, ocho empates y nueve partidos perdidos). Más lejos aún están los números de la campaña 13/14. Hay que restregarse los ojos cuando se ve la clasificación de entonces por estas fechas, pues el conjunto rojiblanco era ¡noveno! con 23 puntos (siete victorias, dos empates y diez derrotas). El entrenador era precisamente Lucas Alcaraz, que completó la temporada, 'gesta' que no ha igualado ninguno de los no pocos técnicos que se han sentado en el banquillo granadinista.

Los diez puntos al ecuador de esta campaña contrastan con los 23 de la 13/14

A pesar de que en las otras tres campañas el equipo andaba siempre metido en la lucha por no ocupar puestos de descenso, el Granada siempre llegó al intermedio de la Liga con más puntos en su casillero. Así, en la campaña del retorno, los rojiblancos lucían 19 puntos y eran decimoctavos (5/4/10). En la siguiente, el cuadro granadinista era decimoséptimo con 17 puntos (4/5/10), datos idénticos a los que se presentó el año pasado.

Los números tan lamentables son consecuencia de la mala relación que con el gol ha tenido el equipo hasta ahora. Éste es el año en el que más tantos se han encajado tras 19 partidos: 42 (2,2 por encuentro). Nunca se había alcanzado esta cifra. Son seis más que el año pasado y 19 más que en la añorada temporada 13/14. En el otro lado del campo, sólo 16 goles a favor (sólo 0,8 de media).

Todos estos números indican bien claro que el Granada ha de cambiar drásticamente en todas sus líneas si quiere hace valer sus opciones de salvar la categoría. El milagro, esta vez, es más complicado.