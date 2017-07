"Nuestro mayor rival será estar concentrados todos los partidos"

Germán Sánchez (San Fernando, 1986) dio ayer varias pinceladas sobre lo que espera del Granda esta temporada, además de entrar en temas algo más personales en declaraciones publicadas en el Twitter del club rojiblanco. El futbolista fue uno de los últimos en incorporarse a los entrenamientos con el primer equipo granadinista tras gozar de un permiso de la entidad los primeros días de la pretemporada.

El ex del Tenerife se define como un futbolista "bastante trabajador, sacrificado", que intenta sacar la pelota "desde atrás" y tener un gran "juego aéreo". Además, Germán Sánchez hizo hincapié en la unión existente en el vestuario, lo que, a su juicio, es un pilar determinante: "Que haya piña entre todos, equipo, cuerpo técnico y afición es positivo".

Para el jugador gaditano, su meta esta temporada con la camiseta del Granada es "lograr el objetivo del ascenso" y quedar a final de año "satisfecho" con el trabajo realizado a nivel particular.

El nuevo jugador rojiblanco se mostró muy contento por recalar en el proyecto granadinista y espera cumplir con las expectativas que se han puesto en él: "El Granada me ofrece ilusión. Creo que lo que desborda ilusion por todos lados. Para mí es un reto bonito al que me he subido y voy a intentar no desaprovecharlo".

A pesar de afirmar que "no tengo ídolos", el defensa central opta por fijarse en otros futbolistas que ocupan la misma demarcación que él, como son "Sergio Ramos o Pepe".

Por último, Germán siguió la misma línea de lo manifestado por algunos de sus compañeros en el trabajo a realizar para estar en los puestos privilegiados de la tabla de clasificación: "Nuestro mayor rival será estar concentrados en todos los partidos". Y añadió que "todos sabemos que la Segunda División es muy dificil, por lo que intentaremos acabar lo mejor posble".