La mejor defensa, un buen ataque

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, tiene muy claro que el encuentro de mañana ante la Cultural Leonesa será complicado y que su equipo debe traducir en goles el potencial ofensivo que tiene en sus filas. Asimismo, el técnico sevillano valora muy positivamente la vuelta de Darwin Machís a un equipo que necesita "recuperar la autoestima".

El entrenador del Granada, que calificó como "muy positivo" el trabajo realizado por su plantilla durante la semana con un psicólogo deportivo debido a la posible ansiedad generada por el hecho de que los resultados esperados no han llegado y por la presión que conlleva el hecho de que el objetivo del club, que es el ascenso, se ha alejado un poco durante las últimas semanas. Morilla considera que de cara al partido de mañana su equipo necesita "recuperar la autoestima y que los jugadores se liberen".

Necesitamos que los jugadores estén muy metidos en el partido y que la afición nos apoye"Adrián Ramos nos puede ayudar y tendrá más minutos que el domingo pasado"

Sobre el encuentro ante los leoneses, Morilla destacó que el rival de mañana "tiene un patrón muy definido, con un juego muy organizado y es capaz de hacer muchas cosas muy bien". No obstante, el entrenador del Granada mostró su creencia de que "les podemos hacer daño", aunque recalcó que "no va a ser fácil" porque la Cultural "quiere alejarse del descenso". Es por esto que, a su juicio, es necesario que sus jugadores estén "muy metidos en el partido y que la afición nos ayude" porque, volvió a insistir, "nos equivocamos si pensamos que va a ser fácil, pues la Cultural nos puede hacer daño si no estamos como tenemos que estar".

Un aspecto en el que Morilla cree que el Granada debe mejorar es el ataque. El técnico destacó que "los patrones defensivos se están cogiendo y de hecho en los últimos partidos el contrario nos ha creado muy poco". "Uno de los propósitos durante esta semana ha sido que el equipo se suelte y que el objetivo final no le genere esa angustia que hace fallar pases a futbolistas muy sobrados para el juego ofensivo que queremos". "Necesitamos dar mejores prestaciones ofensivas, pues hay que recordar que contra el Sevilla Atlético tuvimos las cinco o seis ocasiones que hay que tener para ganar", añadió.

Si hay algo cierto para el encuentro de mañana es que Darwin Machís volverá a la titularidad después de haberse perdido cuatro encuentros por sanción. "No hemos querido hablar de bajas pero es obvio que han faltado futbolistas muy determinantes en el devenir de la temporada", manifestó Morilla, quien transmitió que el venezolano "sabe que se equivocó" cuando fue expulsado y que "está con muchísimas ganas de jugar". "Es importante para nosotros y el grupo", dijo el técnico sevillano, quien no obstante señaló que "los que han salido en su posición lo han hecho bien". Asimismo, Morilla recordó que Machís "lleva todo el año con responsabilidad", e hizo hincapié en que el suramericano "ha desatascado muchos partido esta temporada y no le pesa la responsabilidad". No obstante, el preparador rojiblanco añadió que uno de los objetivos está en buscar "ser más bloque y no depender de dos o tres jugadores" pues, según dijo, "hay un equipo con buenísimos futbolistas aparte de él". "Personalmente veo a veinticuatro tíos supercomprometidos que quieren hacer bien las cosas".

Morilla también tuvo palabras para Adrián Ramos: "Está en un punto físico que también nos puede ayudar". Y anticipó que el colombiano "tendrá más minutos que el domingo pasado".

Por último, el entrenador del Granada pidió el apoyo de una afición que "se le reengancha con victorias, por lo que le pediría que el domingo estuviera con el equipo como si es partido fuera una final". También rogó que "cuando acabe el partido dicte sentencia pero que durante el mismo este con los jugadores". "Tenemos una afición es maravillosa que ha estado con el equipo en momentos muy duros y el domingo tiene que estar", concluyó.