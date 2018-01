"Es el mejor equipo al que nos hemos enfrentado"

El entrenador del Albacete Balompié, Enrique Martín, declaró en rueda de prensa que "la victoria, pese a la baja de Zozúlya, demuestra que la plantilla trabaja con gran intensidad, salga quien salga compite y quiere ganar".

De su recambio, Aridane, dijo que "ha jugado muy bien, se ha fajado con los centrales, ha luchado, y ha marcado un gol en un momento importante".

En declaraciones extraídas del portal web del Albacete, Martín destacó que el Granada goza de una "gran plantilla", la cual le pareció junto a la del Rayo Vallecano, como "el equipo al que me he enfrentado que más me han gustado, por lo que considero que la de hoy -por ayer- ha sido una victoria de mérito".

"Otras veces hemos ganado partidos con menos, ellos tienen jugadores muy buenos en ataque, hemos ido muy bien. El segundo gol lo pone muy bien Susaeta y lo remata genial Ari", añadió el ex técnico de Osasuna.

Asimismo, el preparador de los albaceteños alabó la respuesta de los suyos tras el empate de Granada: "El segundo gol ha sido un chute emocional muy alto, y nos ha dado fuerza e instinto de supervivencia, cuando lo tienes al rival no le entran balones que normalmente lo harían".

Martín, que fue expulsado en el 55, explicó que "me he salido de la línea y no debí haberme salido. He pedido ya disculpas y lo vuelvo a hacer, no volverá a ocurrir".