"Ninguno está en su mejor momento"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, reconoció que ni su equipo ni el Oviedo llegan en su "mejor momento" al encuentro de mañana en el estadio Carlos Tartiere, en el que "el que más valiente y atrevido tendrá más posibilidades de ganar".

Oltra indicó ayer en la rueda de prensa previa al choque que "el fútbol son estados de ánimo y esta categoría es mucho de dinámicas", recordando que ellos llegan al choque tras "dos derrotas no merecidas, pero que son dos derrotas".

"Ninguno llegamos en nuestro mejor momento y eso te obliga más. Será un partido de más necesidad y eso puede influir en el desarrollo. El equipo que más se parezca a su potencial, sea más valiente, atrevido y vaya a buscar el partido tendrás más posibilidades de ganar", precisó el preparador granadinista.

Oltra aclaró que pese a las dos derrotas seguidas el Granada "no está mermado en confianza" porque fueron dos encuentros en los dieron buenas imagen y compitieron bien aunque eso tienen que traducirlo "en goles y victorias".

El técnico destacó que el Oviedo "es un equipo muy intenso, bien trabajado y con experiencia" y cree que, ante la baja de sus principales delanteros elegirá "la opción de jugar con un 'nueve' que no sea 'nueve'".

"El Oviedo aprieta, no deja jugar cómodo, tiene laterales muy largos y un balón parado letal, con buenos lanzadores y potencial en el juego aéreo. Es un rival que, con o sin punta, va a presentar un once muy competitivo y muy bueno, igual que va a hacer el Granada", definió el valenciano a su próximo rival. Además, Oltra pidió a los suyos "defender muy fuerte, atacar con criterio, y tener ambición, acierto y contundencia en las áreas".

Sobre la lesión del delantero colombiano Adrián Ramos, dijo que dirige a "un equipo importante y solidario" y que "cuando no ha estado un jugador ha entrado otro que lo ha hecho igual de bien o mejor", explicó restando importancia a la ausencia del ariete de Santander de Quilichao. "No nos gusta ninguna lesión, nos merma y me quita la opción de elegir pero da oportunidad a otros jugadores en los que tenemos plena confianza. Tengo máxima confianza en el grupo y el equipo", finalizó José Luis Oltra.