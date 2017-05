El mercadeo rojiblanco

Dicen que las cosas no suceden por casualidad y cuando se tienen dos equipos y jugadores para montar tres plantillas en un mismo año es porque las mentes pensantes no han dado pie con bola. Y eso, sin entrar a valorar la propiedad de los jugadores que sería la segunda parte de esta historia. Un mercadeo que ha mandado al Granada CF a Segunda por méritos propios.

En el equipo entrenado en un primer momento por Paco Jémez, posteriormente por Lucas Alcaraz (con la interinidad de Lluís Planagumà) y que terminó siendo dirigido por Tony Adams, han sido un total de 35 los futbolistas que han gozado de algún minuto de juego, incluidos los cinco del filial que han ayudado en algún momento como Hongla, Estupiñán, Aly Mallé, Jean Carlos y Juanan Entrena. Sin embargo, hay otros cinco que ya sea por aún permanecer en la primera plantilla al inicio de la temporada antes de que se cerrara el mercado veraniego, como Fran Rico o Sergi Guardiola; o bien porque no han contado a nivel deportivo, han tenido ficha. En este último caso figuran tres porteros: Oier, que sólo disputó 90 minutos en Copa del Rey ante Osasuna antes de marcharse al Levante, y los inéditos Kelava y el portugués Rui Silva, que tiene contrato para la próxima campaña pero al que no se le ha visto vestido de corto. En total, 40 profesionales que han hecho trabajar y mucho al encargado de las licencias en la Liga de Fútbol Profesional que se ha merecido unas buenas vacaciones ante tanto movimiento de jugadores. Casi dos plantillas, lo que dice mucho de la inestabilidad y el criterio deportivo seguido a lo largo de la temporada si es que lo ha habido.

Pero para los historiadores y amantes de la estadística de la entidad rojiblanca, la 2016-2017 ha supuesto una de las más densas sobre todo a nivel deportivo por la cantidad de récords negativos que ha acumulado el cuadro presidido por Jiang Lizhang. Pero ha sido el impresionante número de jugadores empleados en el primer y segundo equipo lo que ha marcado un curso que, con el paso de los años, se recordará como aquella temporada en la que se vistieron la elástica rojiblanca hasta 63 jugadores entre los dos principales equipos del club, a los que hay que añadir cinco más en el 'A que en algún momento fueron convocados pero no llegaron a jugar, y otros cuatro en el B' que no llegaron a debutar. En total, 72 futbolistas. Una auténtica barbaridad en una temporada, lo que da muestra de la nula planificación y la mala gestión deportiva que se ha llevado a cabo.

La temporada que acaba de concluir en el Granada CF es evidente que no pasará a la historia sino todo lo contrario. El descenso a Segunda División A abre una nueva etapa en una categoría que hace justo siete años era el paraíso tras el ascenso en Alcorcón y que hoy se ve como un pozo deportivo.

Pendientes de Brian Oliván

La situación institucional por la que atraviesa el Cádiz podría beneficiar al Granada CF deportivamente. El motivo no es otro que las dudas que pueden surgir en la entidad amarilla en la compra del lateral zurdo Brian Oliván, cedido al club de la Tacita de Plata con una opción de compra por importe de unos 500.000 euros. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de la ciudad de Cádiz notificó al consejo de administración del club la ejecución de una sentencia anterior que cede el poder a Sinergy HG Limited, sociedad italiana enfrentada a Antonio Muñoz Vera, antiguo propietario. Esto hace que en caso de acceder a la dirección de la entidad, se puedan plantear la compra o no de un futbolista muy válido para Segunda División. Oliván, que hizo la pretemporada con el Granada CF antes de ser cedido, ha disputado un total de 28 partidos, todos ellos de titular para un total de 2.413 minutos, si bien en las últimas jornadas no está contando para Álvaro Cervera.