El milagro pasa por ganarlo todo

La derrota del Leganés el pasado sábado en el campo del Villarreal ha dado un poco más de vida al Granada. Un triunfo de los pepineros en tierras castellonenses podía haber provocado el descenso de los rojiblancos en la jornada intersemanal que se disputa entre mañana martes y el jueves. Sin embargo, el conjunto madrileño sigue pinchando, lo que permite que las matemáticas sigan haciendo posible el milagro de la permanencia. Eso sí, para que el Granada siga en Primera va a hacer falta que logre la victoria en las cinco jornadas que quedan para que concluya el campeonato. Si el 'Lega' no espabila, podría valer con ganar cuatro de los cinco encuentros que quedan de Liga, los mismos que ha vencido hasta ahora.

Las sensaciones que transmite el equipo y la mala racha en que se encuentra instalado, con sólo un punto sumado en las ocho últimas jornadas, invitan a todos al pesimismo. Incluso muchos de los mensajes que se transmiten desde el club hablan más de futuro que de presente. Sin embargo, analizando los precedentes y el calendario, por qué no intentarlo.

En los duelos ante Málaga, Espanyol y Osasuna, los rivales no se van a jugar nada

El Granada necesita hacer algo parecido a lo de hace dos temporadas, cuando llegó a las cuatro últimas jornadas descendido de forma virtual pero, con José Ramón Sandoval en el banquillo, remontó los seis puntos que le separaban de la permanencia con tres triunfos y un empate. Ahora tiene que levantar un punto más, siete más el gol average, que está a favor del Leganés, pero dispone de un choque más por disputar.

El hecho de tener que afrontar tres de esos cinco partidos ante oponentes que no se van a jugar nada es algo, a priori, a favor. Aunque los rojiblancos no supieron aprovechar esa circunstancia frente a conjuntos como el Celta o el Valencia en sus últimas comparecencias en casa, no parecen malos cruces los que les quedan ante Málaga y Espanyol, que van a llegar al Nuevo Los Cármenes con los deberes hechos, o el Osasuna, al que habrá que visitar en la penúltima jornada con los navarros seguramente descendidos.

Los otros dos sí son, a priori, más complicados, aunque la visita a la Real Sociedad, que se está jugando ir a Europa la próxima campaña, se ha dado bastante bien en las últimas campañas. El encuentro ante el Real Madrid es el más complicado, pero si el Leganés no despierta podría quedar como el comodín nazarí, el choque que se puede perder por el potencial de los blancos y el hecho de que vendrán a Granada jugándose el título de Liga.

Eso sí, para que el milagro tenga visos de realidad, Adams y los suyos tienen que mejorar notablemente lo que han mostrado en las últimas jornadas.