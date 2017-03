Los milagros cansan mucho

Pues sí, el sábado se presenta la mejor oportunidad de la temporada para salir del descenso. Y el Granada lo afrontará mentalmente por las nubes pero físicamente hecho 'mistos', con lesionados, sancionados y con un día menos de descanso que su gran rival por la permanencia en la máxima categoría. Ir a tren en casa está teniendo consecuencias buenas y malas, que por lo menos dejan al equipo con mucha vida a las puertas del calendario más comprometedor de esta parte de la temporada.

AL LÍMITE

La titánica tarea de mantener la categoría requiere situaciones límite para el Granada. En lo que respecta al equipo, este se exprime hasta el máximo para terminar ganando los partidos de casa. Fuera es otro asunto y empiezo a sospechar que hay un problema físico detrás. No estoy hablando de mala preparación, más bien de que los esfuerzos que este equipo debe hacer son tan grandes para ganar un partido que las consecuencias, el cansancio, no se recupera en solo una semana. Ya lo deslizó Lucas el miércoles. A Butarque, a jugarte la vida, el Granada irá con 24 horas menos de descanso que su rival, el Leganés, y con una merma física que en los minutos finales de la segunda parte contra el Alavés fueron demasiado evidentes. Uche Agbo llegaba tarde a todo, y aunque Wakaso se pegó en el 90 una carrera tremenda para parar un ataque vitoriano, ya no era tan incisivo en la marca. Esta semana de tres partidos tiene al equipo en el alambre, precisamente cuando se está jugando salir de la zona de descenso antes del Tourmalet con Atlético de Madrid y Barça.

PIEZAS

Todo porque este Granada es un equipo débil cuando defiende. Aunque tenga defensa de cinco, atrás se sigue sufriendo en exceso. A poco que el Alavés reaccionó y corrió la pelota más de lo que lo había hecho hasta ese momento, el equipo de Lucas concedió un gol, le marcaron otro anulado injustamente por fuera de juego, y le estrellaron un tiro al poste. Vamos, que perfectamente podrían haber perdido. Todo esto con un columna vertebral que Lucas apenas toca. El once de las alegrías se lo saben todos los granadinistas y todos los periodistas. Todo lo que sea salirse de ese equipo tipo ya crea una duda en torno al rendimiento. Las piezas del puzzle de Alcaraz se han limitado mucho por falta de confianza, además de por lesiones. Por cierto, otra consecuencia más de jugar al límite para ganar.

...Y OTRA

Las sanciones, con las que también hay que contar. Para Leganés, Lucas se puede jugar la permanencia con la mitad del once tipo que tan bien está funcionando en las tres últimas actuaciones en casa. A saber, Hongla, Foulquier y Héctor lo tienen complicado por varios golpes. Sin Saunier a la vista, que suenen Vezo o Lombán ya rompe con la armonía de supervivencia que respiraba la zaga. Sin dos hombres de banda como Héctor y 'Fulqui', y con el plan B Gastón Silva sancionado, la defensa de cinco se rompe. A esto unamos que no está Uche Agbo, que ha cumplido su ciclo de amarillas a la velocidad de la luz. Con todo esto, lo que salte a jugarse la salvación a Butarque será como en aquellos partidos en los que Jémez y el propio Lucas no sabían qué hacer para arreglar el desaguisado de plantilla que había, y que ahora parece medio arreglada.

EL CALENDARIO

Que, por cierto, un año más el 'mono de los horarios' está complicándole la vida al Granada. Un lince es quien haya decidido que en la semana más decisiva de la temporada, el equipo rojiblanco tenga menos descanso que su rival, encima teniendo una plantilla no diseñada para jugar domingo-miércoles-sábado. El fútbol moderno, le llaman, del que cada vez están más quemadas las aficiones pero que no pasa del puro pataleo. Sería menester una huelga de gradas, de dejar los estadios vacíos de una vez por todas para que los que mandan se den cuenta de que al 'pobretico' que paga hay que tenerle un respeto.

EL PANORAMA

Al menos el Granada se ha plantado casi como quería en el partido en el que quería. Que algo es. Poder jugarte salir del descenso ante tu rival más directo era el escenario más optimista, viniendo de donde se viene. El mes de marzo es el punto de no retorno para el equipo. Cuando la primavera de 2017 lleve ya dos semanas polinizando, los rojiblancos tendrán a Atlético en casa y Sporting fuera. Estar a menos de un partido, ya sea dentro o fuera del descenso, mantendrá vivas las opciones de salvación, ya que tras el partido del Barça tocarán el Deportivo fuera y dos seguidos en casa frente a Valencia y Celta, que tal y como está saliendo todo en Los Cármenes, es más que ganable.