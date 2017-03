Sin miramiento alguno

No hay tiempo para lamentaciones por lo ocurrido en Bilbao. Prácticamente pocas horas después, el Granada tiene una nueva reválida en la que la concentración ha de ser máxima para no dejar escapar ni un sólo punto de Los Cármenes, recinto en el que se ha hecho fuerte en sus dos últimos compromisos -dos victorias seguidas ante la UD Las Palmas y el Betis-, hecho que sin ser una proeza sí es la primera vez que lo ha logrado en los que va de temporada, que ya es bastante.

Antes de empezar la competición, el que viera el calendario y se fijara en la fecha de hoy seguro que se referiría al partido ante el Alavés de esta noche como un duelo de rivales directos que, seguramente, estarían luchando por alejarse de los puestos de descenso. De estas premisas, el único que no ha 'fallado' del todo ha sido el conjunto rojiblanco, aunque la realidad es mucho peor a lo que se podría prever allá por el pasado mes de agosto, pues el equipo que dirige Lucas Alcaraz no lucha por alejarse de los puestos de descenso, sino que lo hace por salir de ellos, donde está incrustado prácticamente desde que comenzó la Liga. Por el contrario, el recién ascendido Alavés no se ha despistado en ningún momento, metió la directa desde que comenzó la competición y navega en aguas plácidas y con la salvación sellada salvo hecatombe monumental. Los de Mauricio Pellegrino afrontan lo que resta de Liga con relativa tranquilidad, algo que se han ganado en los terrenos de juego.

Samper, sancionado por acumulación de tarjetas, se une a las bajas de Kravets y Saunier

Por tanto, el único equipo que esta noche saldrá al césped de Los Cármenes con todas las urgencias no es otro que el anfitrión. Ni que decir tiene que al Granada sólo le vale la victoria y sumar, nuevamente, los tres puntos. No queda otra para seguir aspirando a la salvación, consigna ésta repetida hasta la saciedad (y lo que te rondaré, morena) porque la realidad del conjunto granadinista no invita a otra cosa.

Para el encuentro de hoy, Alcaraz continúa sin poder contar con el concurso del francés Matthieu Saunier ni del delantero Artem Kravets, ambos por lesión. A esas ausencias se une la de Sergi Samper, que no podrá jugar por acumulación de amarillas y cuya sanción confirmó anoche el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol.

El técnico granadino tiene la posibilidad de repetir por tercer encuentro consecutivo el mismo once titular pese a que el cansancio de algunos jugadores y la disputa el próximo sábado de otro choque vital para los rojiblancos en Leganés, lo que podría llevarle a realizar cambios en algunos puestos. Si estas rotaciones se producen previsiblemente serán mínimas, aunque el polivalente Isaac Cuenca, Aly Malle y Rubén Vezo son los principales candidatos a entrar en el equipo que salte al terreno de juego.

Como se ha dicho, el Alavés llega a Los Cármenes con el objetivo de la permanencia casi hecho, sólo a falta de que las matemáticas dicten sentencia. Incluso, los de Pellegrino pueden permitirse el lujo de mirar a los puestos que dan derecho a jugar competición Europa, más aún si salda con victoria el enfrentamiento ante los rojiblancos. El conjunto vitoriano afronta su visita a Los Cármenes con la moral muy alta después de encadenar dos victorias consecutivas por primera vez en la temporada, tras superar al Deportivo en Riazor (0-1) y al Valencia en Mendizorroza (2-1). Además, el Alavés es uno de los equipos que mejores resultados obtiene fuera de su feudo (18 puntos).

El principal problema de Pellegrino hoy está en la ausencia de hasta cinco jugadores entre lesiones y amonestaciones. Por un lado, Rubén Sobrino cayó lesionado tras el partido ante el Valencia y se unió a la baja del ex granadinista Édgar Méndez. Además, Marcos Llorente, Manu García y Víctor Laguardia deberán cumplir sanción de un partido sin jugar por acumulación de tarjetas amarillas.

El Granada debería aprovechar las bajas con las que se presenta el Alavés, a diferencia de lo que hizo el pasado sábado en San Mamés ante un Athletic también mermado. Hoy no se puede, no se debe fallar.