No morir de éxito, que aún es noviembre

He de confesar que antes del partido contra el Osasuna no las tenía todas conmigo. Servidor, que es un convencido de las estadísticas, tenía en runrún de que, por probabilidad, era muy difícil que el Granada volviera a ganar una nueva semana más. Cuando encima el ambiente previo hablaba de liderato el mal rollo crecía. Este club siempre ha llevado mal las alturas: se sacan de contexto tanto como las profundidades. Pero el trabajo de José Luis Oltra enseñó al Granada más seguro que recuerdo. Ni en los años de los ascensos a Segunda B, Segunda y Primera, el equipo fue fiable por delante y por detrás. Siempre tenía alguna tara. La madurez y el dominio mostrados por los rojiblancos en Pamplona para sacar ese empate que les aupaba a la primera plaza fueron caviar. Al final, el fútbol es el que da argumentos para la tranquilidad o para la preocupación, y del campo del equipo navarro salió un Granada fortalecido y bastantes escalones más seguro que 48 horas antes del pitido inicial. Eso sí, ahora empieza la fase más difícil: mantener los privilegios.

LOS PRESUPUESTOS

Osasuna es uno de los principales rivales por el ascenso junto al Sporting. Ser los descendidos de Primera les da un plus económico. En el caso de los navarros, incluso más prolijo que el del Granada ya que a su presupuesto habría que sumarle las ventas de Kenan Kodro o Sergio León, además de algún pellizco serio por el fichaje de Mikel Merino por el Newcastle. Con un equipo reforzado al del curso pasado y conservando bastante de lo bueno que tenían, la impresión fue que los rojillos se toparon con un equipo mejor que el que esperaban. El botón de muestra es que Diego Martínez tuvo que recurrir a Xisco para ir a por el partido, mientras que Oltra, si hubiera querido, tenía a Adrián Ramos en el banquillo. Ni hizo falta que entrara. Espinosa, Joselu, Manaj, y sobre todo Machís, concitaron el peligro del Granada. Incluso lo que en verano pareció un negocio redondo con Aridane para Osasuna (que, además, lo es) lo cubre el Granada con Chico Flores. Cemento atrás y pólvora arriba, aunque el domingo se mojara.

EL MAL DE ALTURA

Los equipos modestos como el Granada, y sobre todo sus aficiones, suelen gestionar mal las alturas. Por mucho que el objetivo sea el ascenso y el potencial del equipo muestre que hay hechuras para lograrlo, controlar la euforia y tomar conciencia de que este liderato es solo coyuntural será básico para que no entre vértigo y se confunda la grada. Solo hay que ver los resultados que han dado lugar a que el Granada esté primero igualado con el Lugo, al que se le ganó sin tener que interpretar un guión de Óscar. El Sporting 'petó' en Reus, a los lucenses les remontó el Oviedo con Anquela cuestionado, el Nàstic va y le casca tres al Valladolid en el campo donde los rojiblancos perdieron en la jornada 5... Si el equipo mantiene la fortaleza mostrada en Pamplona durante muchas jornadas, dejará menos espacio a ese tipo de sorpresas, pero siempre contando con que en el fútbol, y más en Segunda, los accidentes existen. Imaginen que Víctor Díaz no se anticipa a Xisco en el descuento. No habría liderato pero se mantendrían las buenas maneras mostradas, aunque el resultado no acompañara.

Y PACIENCIA...

Porque todavía restan 29 largas jornadas hasta que acabe la Liga en el mes de junio. Todavía tienen que pasar los fríos, la Navidad, la Semana Santa, los primeros calores y las alergias antes de volver a ponernos el bañador. Ojalá con el Granada de vuelta a la élite.

los que entran

Creo que también se está gestionando bien el tema de los menos habituales. Es cierto que hay jugadores que es mejor que no se resfríen. Aunque haya recambios suficientes, es bastante difícil que estén a la altura de los que juegan. Ya sabemos cómo sufre el Granada sin Montoro, que desde que se le echó a faltar en Tarragona ha ido jugando más y más. Pero, por ejemplo, se desconoce qué pasaría ante una lesión de Álex Martínez. Está Iriondo, pero al vasco se le dejó de ver tras la Copa. Un caso similar está ahora en el centro de la defensa. Aunque hay combinaciones amplias, solo falta saber si Germán está a la altura en el caso de que tuviera que suplir a Saunier o a Chico. Si toca recurrir a Menosse o a Charlie, la cosa se complica aunque, en el caso del charrúa, todo depende de cómo se levante ese día. Arriba comprobamos cómo Manaj es capaz de ser la primera elección de Oltra para darle descanso a Joselu por encima de Adrián Ramos, como se comprobó en El Sadar, y que en las mediapunta ya no se echa en falta a Peña. Pero en los extremos surgen dudas. Puertas apenas juega y puede aportar más y Licá ni entra en las convocatorias. Faltan piezas por encajar aunque cada vez se ve más que el fondo de armario, con minutos, es capaz de estar al nivel del once de gala. Y eso también es un punto para el míster.