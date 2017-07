Los tres mosqueteros

Paradojas de la vida, los tres primeros fichajes del Granada CF, Javi Varas, Joselu y Antonio Puertas han sido, a día de hoy, los últimos jugadores en ser presentados como nuevos jugadores rojiblancos en un acto que se llevó a cabo en Los Cármenes.

Bajo la atenta mirada del vicepresidente del club, Kangning Wang y el director deportivo, Manolo Salvador, Joselu fue el primero de los tres en tomar la palabra. El ex jugador del Lugo llega con muchas ganas de hacer un buen papel y espera cumplir con los objetivos marcados: "Granada reúne todos los requisitos para ser feliz, tanto por el club, la ciudad y las instalaciones. Conozco la Segunda División perfectamente y voy a aportar todo lo que tenga para lograr el objetivo." El onubense confía mantener la cantidad goleadora de la campaña pasada y promete "dejar todo en el campo."

Javi Varas fue el siguiente en saltar a la palestra. El veterano portero se decantó por la oferta del Granada gracias al "proyecto" y a la posibilidad de "volver a Andalucía.". Dice tener aún una espina clavada porque aún no la protagonizado un ascenso, por lo que confía que con el esfuerzo de los jugadores y la afición se alcance la meta: "Es una motivación buena, el fútbol me ha tratado bien pero necesitaba ilusionarme de nuevo y esto me lo aporta el hecho de luchar por subir a Primera".

Antonio Puertas fue el último en ser presentado. El ex del Granada B y el Almería se mostró muy contento por volver a la entidad rojiblanca, a pesar de tener una buena oferta para continuar en el club de su ciudad. El almeriense pretende tener un buen año en ataque y aportar su calidad en los esquemas de José Luis Oltra: "El trabajo es innegociable. A partir de ahí creo que soy un jugador con desequilibrio, con llegada al área y esperamos que este año también me vaya bien en la faceta goleadora". Tras su paso por el filial granadinista, Puertas señaló que su temporada en el Almería que le dio " la tranquilidad necesaria para poder jugar bien al fútbol."

A pesar de que Javi Varas reconoció cierto temor por la imagen que el Granada CF ofrecía "desde fuera", su impresión y de las dos nuevas incorporaciones tras los primeros entrenamientos en la Ciudad Deportiva están siendo más que positivas. Todos destacaron el "buen ambiente" que hay y la unidad que hay en el equipo a pesar del poco tiempo que llevan todos juntos. Además los jugadores ya han creado un grupo de WhatsApp para que "las buenas sensaciones iniciales sigan por buen camino".

Por otra parte, los cuatro últimos fichajes que hasta ahora ha realizado el Granada -Pedro Sánchez, Charlie Dean, Menosse y Alberto Martín- serán presentados tras el entrenamiento de hoy. Además, mañana se darán a conocer las nuevas equipaciones que el Granada utilizará la próxima temporada. Será en un vistoso acto que se llevará a cabo en los Jardines de El Partal.