"Tenemos muchas armas"

El Granada ya vela armas de cara a su próximo compromiso. Si hace dos semanas recibió en Los Cármenes al entonces colista de Segunda División, el Sevilla Atlético, mañana el que saltará al césped del recinto del Zaidín es el actual líder de la competición, el Huesca, un equipo que a juicio del entrenador rojiblanco, José Luis Oltra, no está primero en la tabla "por casualidad". Además, el preparador valenciano asegura que el conjunto oscense "tiene muchas posibilidades de estar arriba a final de temporada "si sigue compitiendo como hasta ahora".

Oltra destaca el binomio goleador con el que cuenta el Huesca, una de las claves del excelente inicio de temporada que está protagonizando el conjunto aragonés, pues entre Melero y el Cucho llevan 19 de los 22 goles de su equipo. "Alguna vigilancia más cercana haremos o estar más pendientes, subraya el entrenador del Granada, que no obstante asegura que "no vamos a hacer marcajes individuales". A su juicio, el Huesca no es sólo sus goleadores: "Tiene muchos argumentos, no son solo ellos dos. Como bloque es un equipo muy sólido, agresivo e intenso, que además es el equipo menos goleado". No se quedan aquí los elogios de Oltra hacia el Huesca, pues también hace hincapié en que "maneja el ataque elaborado, es vertical, sabe combinar y llegar, en cada robo o despeje es peligroso y es bueno a balón parado". Y la guinda: "Sabe a lo que juega, está bien trabajado y juega con poca presión, que también ayuda".

Ante un rival que está en horas dulces, Oltra considera que el Granada tendrá que "combatir y neutralizar al Huesca con nuestras armas, que son muchas". Asimismo, el técnico quita hierro al hecho de que el conjunto rojiblanco lleve tres partidos sin lograr una victoria. "No vamos a ganarlo todo ni a no ganar nada". Al respecto, añade que lo que sí le preocuparía sería que hubiera "un retroceso en la forma de competir" del equipo. El preparador granadinista recuerda que en las tres jornadas pasadas hay que valorar "enormemente" el empate ante el Osasuna en Pamplona, considera que la derrota ante el Sevilla Atlético fue "un accidente", y que en León frente a la Cultural "hubo momentos menos lúcidos, pero forma parte de la competición.

A juicio de Oltra, el Granada "está bien", aunque reconoce que "hay que mejorar rendimientos individuales al servicio del colectivo". Además, arguye que "estamos en la línea, pero vives de los resultados y hay que ganar", por lo que pide para mañana que su equipo lo dé todo para además " dar una alegría a nuestra afición".

Poder contar con Raúl Baena, recuperado totalmente de su lesión, y Sergio Peña, ya reincorporado a la disciplina rojiblanca tras haber logrado con Perú la clasificación para el Mundial, significa para Oltra tener más posibilidades a la hora de afrontar el partido ante el Huesca: "Tener a Sergio en condiciones me da muchas opciones porque desde pretemporada es importante, y aunque cada vez está mejor tiene que recuperar el nivel y en cualquier momento puede entrar, mientras que Raúl tiene una semana más de ritmo, está mejor y me hace pensar en las mejores opciones".

También tuvo palabras para Machís del que señala que "es imposible mantener el nivel del día de los tres goles o dos asistencias". Y sobre la posibilidad de un marcaje especial sobre el venezolano, Oltra concluye que "si tiene un buen día, por mucho que lo tapen con más de un jugador, tiene capacidad para desbordar y hacer daño".