Un mundo de posibilidades para Oltra

No será la semana perfecta para José Luis Oltra, pero casi. El entrenador valenciano trabajó ayer por primera vez en la temporada con toda su defensa disponible y también vio como una parte de la sesión la realizó con el delantero colombiano Adrián Ramos, que se lesionó hace poco más de un mes contra el Córdoba. Pese a que el santanderino no tiene el alta médica, todavía quedan dos días para el partido contra el Lorca, por lo que el técnico podría contar con todos sus jugadores en perfecto estado salvo Raúl Baena, al que le quedan al menos tres semanas para volver tras lesionarse en Soria. Un mundo nuevo para Oltra, que se enfrentará a la convocatoria más complicada de lo que va de curso.

Una citación difícil, pero que a la vez será una bendición para el entrenador, que tendrá dónde elegir. La semana parecía abocada a una búsqueda de soluciones alternativas con la baja de Raúl Baena en la medular y Menosse en el eje central, sancionado para el lunes. Pero la enfermería se ha ido vaciando y ayer en la Ciudad Deportiva se vio trabajar al unísono a toda la plantilla a excepción del malagueño. El panorama parecía claro, con la idea clara de colocar a Alberto Martín en el doble pivote junto a Ángel Montoro, y con la duda de quién acompañaría a Chico Flores en el centro de la defensa, si Charlie Dean, defenestrado tras la derrota en Valladolid, o Germán Sánchez, que acaba de salir de una lesión. Pero la recuperación de Saunier, que tardó un poco más de lo normal en recuperarse de las molestias que le impidieron jugar contra el Numancia, da un respiro a Oltra, que además podría pensar incluso en cambiar la pareja de centrales. El galo entrenó ayer con total normalidad en todos los ejercicios dispuestos por el míster rojiblanco, de ahí a que se vuelva a abrir el abanico de posibilidades en la dupla de la retaguardia.

El problema es ahora elegir. Si Saunier está al cien por cien disponible para el duelo contra el Lorca, Oltra seguramente deje fuera de la lista a Charlie, y elegirá entre Chico Flores, Germán Sánchez y el francés. Y la decisión no es nada fácil. El gaditano le ha dado un plus a la defensa desde que se estrenó contra el Oviedo, lo que hace difícil que el míster le releve al banquillo. Tampoco parece probable que Oltra opte por la que muchos sueñan con que sean los centrales titulares del equipo, la pareja Germán-Saunier. Ambos están recién salidos de lesiones y jugar con los dos a la vez podría ser arriesgado por el riesgo de recaída. Así que lo más seguro es que Chico forme pareja con uno de los dos. Ya compartió minutos con Saunier frente a los carbayones, aunque el de Hyères es quien tiene más reciente su dolencia. No sería de extrañar que el cuerpo técnico le reserve para no forzar su delicada salud. La alternativa es Germán, que regresará al equipo tras una inactividad de dos meses que se notará en su ritmo, puesto que lleva poco más de una semana entrenando al máximo nivel junto al resto de sus compañeros. Lo único cierto es que la dupla de centrales tiene todas las garantías. Oltra se lo está pensando ya. Ayer no dio pistas en el entreno.

También se le abre al entrenador un abanico de posibilidades muy suculento con la recuperación de Sergio Peña, que se ha adelantado a las previsiones, y la inminente vuelta de Adrián Ramos. El peruano lleva toda la semana de trabajo dando un alto rendimiento y el colombiano, aunque aún no tiene el alta médica, realizó parte del partidillo táctico que preparó ayer el entrenador. Ramos, que tenía un problema muscular cuya recuperación estaba estipulada entre 4 y 6 semanas.

Con Sergio Peña dispuesto, Oltra recupera a su jugador fetiche en el enganche con la delantera. Lleva sin usarlo desde el partido contra el Alcorcón y su lesión con Perú prácticamente le dejaba sin poder jugar con el Granada hasta después de la repesca mundialista. Pero el limeño ha acortado los plazos de su recuperación y el entrenador ha podido contar con él durante la semana. Seguramente sea titular y deje en el banquillo a Espinosa, que pese a ir de menos a más con el paso de los partidos, no ha terminado de convencer por sus lagunas durante los encuentros. La vuelta del peruano también supondrá que Kunde o Puertas, o incluso ambos, se queden sin citar.

Todo porque en la lista no hay sitio para todos, sobre todo si entre los entrenamientos de hoy y mañana, Adrián Ramos recibe el alta médica. El cafetero comenzó a entrenar ayer haciendo trabajo de recuperación de su lesión muscular, pero más tarde se incorporó al partidillo de entrenamiento que preparó el cuerpo técnico. No dio ninguna señal de alarme ni de resentimiento, por lo que el tiempo juega a su favor para llegar a tiempo al encuentro contra los murcianos.

De confirmarse la recuperación de Ramos, Oltra estará en la tesitura de dejar fuera de la convocatoria al albanés Manaj, otro jugador de recambio que se ha ganado en el campo la confianza para jugar, y más tras estrenarse como goleador hace una semana contra el Numancia. El técnico puede citar a los dos y sacrificar a un mediapunta, o incluir solo a uno de ellos para aprovechar la versatilidad de un hombre como Kunde.

Parece menos probable que Oltra varíe el dibujo que ha llevado al Granada a encaramarse a la zona noble de la clasificación, el 1-4-2-3-1. Hasta el partido ante el Córdoba, el valenciano insistió con Ramos y Joselu en la punta de lanza, una idea que terminó de hundirse tras perder en Pucela. Ante los cordobeses, el preparador ya optó por el doble pivote dejando como único punta a Ramos y relegando al banquillo al ariete onubense. Pero Joselu tampoco está para tocarlo de donde está, ya que últimamente está saliendo a gol por partido.

Un cambio de cromos que parece difícil. Oltra está en la tesitura de encontrarle acomodo a una plantilla que en posiciones clave está muy completa y con jugadores en buen momento de forma y efectividad. Solo la lesión de Baena y la inclusión de Alberto Martín como recambio fijo le dan un alivio al técnico, que en el resto tendrá que calibrar bien las alternativas. Un problema. Pero bendito problema.