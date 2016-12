Las necesidades de Lucas

A una semana de que se abra el mercado invernal en el fútbol profesional, muchos son los equipos que han aprovechado el parón navideño para comenzar a cerrar operaciones de cara a reforzarse y afrontar la segunda vuelta con garantías. Los hay que tan sólo necesitan apuntalar determinadas posiciones. Pero otros, a los que la posición en la tabla comienza a agobiarles, aprovechar el mes de enero puede ser clave para revertir su situación.

Uno de esos equipos es evidente que es el Granada CF. Los rojiblancos, penúltimos en la clasificación, necesitan dar una giro a su trayectoria y la única solución que existe, o al menos de cara al aficionado sirve para justificarse, es reforzar el plantel. Pero eso no significa que se consiga porque fichar en enero no es fácil, y más si no se acude al mercado con grandes posibilidades económicas. Hay multitud de ejemplos en los que el esfuerzo no sirvió de nada. Pero a lo que se quieren agarrar los actuales mandatarios del club es a lo que ocurrió la temporada pasada. En aquella ocasión, cuatro fueron los cambios llevados a cabo en el plantel. En concreto arribaron a Granada Ricardo Costa, Doucouré, Isaac Cuenca y David Barral y todos, salvo el delantero gaditano, rindieron a gran nivel.

A nadie escapa que el cuadro de Lucas Alcaraz tiene carencias y, aunque a su llegada lo primero que exigió es no hablar de fichajes para dotar a sus jugadores de la tranquilidad suficiente para trabajar, fichajes los habrá. Exceptuando la portería, que salvo sorpresa se quedará con los tres ocupantes actuales (Ochoa, Oier y Kelava), en el resto de líneas habrá cambios.

Un mínimo de cuatro jugadores llegarán con toda seguridad, e incluso podrían ser cinco las novedades. Pero para entrar deben salir. El contar con las 25 licencias ocupadas más Angban, con ficha del 'B', hace que haya que negociar bajas para incorporar nuevos futbolistas. Pero hasta que ese momento llegue, la dirección deportiva encabezada por Javier Torralbo ya maneja perfiles de futbolistas que mejorarían, a priori, la calidad de una plantilla muy mejorable.

Una de las líneas que más dudas ha creado ha sido la zaga. Aunque con Alcaraz la sangría de goles se ha cortado, los problemas en las bandas y a la hora de sacar el balón es uno de los aspectos a mejorar. En la banda derecha cuando Foulquier se recupere será un fijo visto el rendimiento de Tito. En la izquierda, Gabriel Silva cuenta con la confianza del técnico porque Tabanou en los tres partidos que ha jugado -todos ellos como titular- no ha aportado nada y eso que llegó con un gran cartel. Por lo que si se pone a tiro un lateral zurdo no sería extraño que devolvieran al galo al Swansea. La otra figura que se busca es la de un central contrastado. Un estilo a Ricardo Costa que conozca la Liga y su adaptación sea rápida. Se necesitan galones en un equipo demasiado joven y más en posiciones claves.

Pero no solo en la defensa se necesitan refuerzos. En la medular, y teniendo en cuenta que Lucas está actuando en la mayoría de partidos con tres en el eje, contar con un jugador con un perfil distinto a los que tiene es fundamental. Con Samper asentado como pivote con Angban y Uche con posibilidades de sustituirle, se necesita un centrocampista que abarque mucho terreno. Un futbolista de ida y vuelta, que dé equilibrio y complemente a Samper y Pereira y si puede tener llegada mucho mejor. Esa figura tiene un nombre y es Abdoulaye Doucouré. Por el galo hay mucho interés aunque la operación no será fácil. No está teniendo minutos en el Watford pero su buen cartel, sobre todo en Francia, hace que no sea fácil su regreso.

Otra posibilidad sería reforzar los extremos aunque en dicha posición se cuenta con tres jugadores como Isaac Cuenca, que casi ha jugado más como lateral que como extremo, Carcela-González y Atzili, al margen del francés Boga que está actuando ahí. Si se pone algo a tiro una 'ganga' no se desaprovechará pero la priori no es una prioridad.

Sin embargo, sí lo es la de delantero centro. Cinco tantos han anotado los tres arietes de la plantilla rojiblanca: cuatro Kravets y uno Ezequiel Ponce. David Barral, que tiene pie y medio fuera de la entidad tras sus problemas de disciplina, sigue sin estrenarse y difícilmente lo hará, por lo que sustituirle es el principal objetivo de la directiva dirigida por Jiang Lizhang. Unas necesidades de las que en la entidad son conscientes. Del acierto o no, dependerá la permanencia en la Liga Santander.