"A nuestro nivel es difícil ganarnos"

Víctor Díaz, uno de los tres jugadores de campo que han jugado todos los partidos de Liga junto a Álex Martínez, Pedro Sánchez, y el portero Javi Varas, valoró ayer el actual estado del Granada CF tras dos victorias seguidas, algo que ha dado "confianza" al equipo pese a las lógicas "dudas de inicio". El lateral ya piensa en el próximo duelo ante el tercer clasificado, el Lugo, donde espera que los suyos estén a su "nivel" porque así "es difícil que nadie nos gane".

El jugador sevillano comentó que al equipo le faltaba "coger un poco de confianza", ya que "somos muchos jugadores nuevos" y "cuesta que nos juntemos". El ex del Leganés también dijo que también les faltaba seguridad "porque teniendo un objetivo único y tan claro como es el ascenso, al principio siempre pueden aparecer dudas". "En los últimos partidos la hemos tenido y nos han salido los resultados favorables", agregó Díaz.

Como en esta Liga no estés bien, te pegan un 'puñetazo' en el pecho y te ponen en tu sitio"

El domingo el Los Cármenes juega el tercero, un Lugo que llega en la mejor racha de su historia en Segunda. Para el defensa granadinista, "el fútbol son dinámicas": "Nosotros llevamos dos partidos seguidos ganando, ellos cuatro". "Sabemos que en casa tenemos que ser fuertes" y que "todos los equipos van a venir motivados por quiénes somos", un reto para el que Víctor Díaz arenga a sus compañeros: "Tenemos que fijarnos en nosotros mismos y, si estamos a nuestro nivel, es difícil que nadie nos gane".

Víctor Díaz es uno de los dos jugadores del Granada, junto a Joselu, que han militado en el Lugo. "He tenido la suerte de jugar allí y de la filosofía que han tenido estos años", comentó al respecto el sevillano. "El míster ya nos ha ido comunicado por encima lo que nos espera. Sabemos que es un equipo que le gusta tener el balón, que es difícil quitárselo. Cuando jugaron contra el Barcelona B, que es un equipo al que normalmente le gusta llevar el peso de los partidos, le quitaron el balón", anticipó el lateral granadinista, que contrapuso también que "ya hemos jugado este año contra equipos de ese estilo y creo que hicimos las cosas bien. Ahora tenemos una buena piedra de toque con equipos que vienen con una dinámica positiva", declaró.

Como balance a estos siete primeros encuentros de Liga, Víctor Díaz ya sabía "lo que nos esperaba", puesto que la Segunda "es una Liga muy competitiva en la que cualquier equipo te puede sorprender". "Tú vienes con una idea que en la que, en teoría, tienes que estar arriba desde el principio, pero como aquí no estés bien, te pegan un 'puñetazo' en el pecho y te ponen rápidamente en tu sitio", explicó gráficamente Víctor Díaz ante los medios. "Empezamos dubitativos pero ya sabemos la línea que tenemos que seguir", añadió el jugador, que espera que desde ahora "no nos coja ningún rival de sorpresa" como "al inicio".

El jugador no quiso ponerse "nota" y reconoció que "me ha costado un poco" estar a buen nivel, "pero ya voy teniendo más confianza en mí mismo gracias al míster, que ha confiado siempre en mí. Creo que puedo mejorar más y darle más al equipo, y espero que de aquí a que pasen las jornadas me vaya entonando un poco más aún", deseó Díaz.

Para terminar habló de la mejoría en la zaga: "Para defender bien tienes que empezar desde arriba. Nosotros no podemos poner ni una pega tanto a Joselu como a Adrián porque son los primeros que se rompen el alma corriendo, pero es verdad y tenemos que claro que si dejamos la portería a cero tenemos muchas opciones de ganar el partido, y más con los jugadores que tenemos arriba".