El entrenador del Granada, José Luis Oltra, se mostró en la sala de prensa feliz "por el triunfo y por haber ganado cuatro partidos de los cinco últimos" pero también fue crítico con su equipo.

"La primera parte no me ha gustado. Hemos hecho el gol antes que los méritos pero luego no hemos juntado pases, aunque no hemos pasado apuros. No hemos concedido atrás pero con el balón era regalarlo una y otra vez. El Oviedo ha estado mejor", indicó.

"En la Segunda he visto un equipo que ha dado un paso al frente tras tener la fortuna de marcar pronto. A partir del 2-0, con seguridad y confianza, hemos tocado más y mejor y hemos seguido si apuros defensivos. A la contra, con espacios, hemos tenido varias ocasiones. En la segunda parte sí me ha gustado más el equipo", explicó.

Con todo, Oltra cree que el Granada tiene "mucho margen de mejora" porque aunque "defensivamente el equipo se sostiene y esta mejor, tenemos que crecer con balón porque tenemos capacidad. Aún no estamos al nivel que podemos estar. El equipo puede dar más, no podemos conformarnos".

Sobre la actuación de Chico Flores, comentó que "al igual que la entrada de Saunier, aporta porque tiene experiencia, contundencia y son agresivos" aunque "también ha tenido algún error que ha podido penalizar en la salida". "Ha aportado y estoy muy contento con su rendimiento, pero también con el del resto del equipo defensivamente hablando", agregó.

Oltra cree que la diferencia entre el choque de ayer y los pasados que también acabaron con triunfo rojiblanco estuvo en que "tal vez no hemos dado el paso atrás que otras veces ha sido más exagerado" lo que ha permitido a los suyos "seguir estando organizados, defensivamente sólidos, y estar más finos con el balón en la salida".