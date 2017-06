El orgullo de Álex Martínez

La afición del Granada ya ha escuchado y visto de rojiblanco al primer fichaje, presentado ayer de forma oficial, de la temporada del regreso a Segunda División. Aunque antes que Álex Martínez llegaron Javi Varas, Joselu y Antonio Puertas, el primero en comparecer ante los medios y enfundarse la casaca granadinista ha sido este sevillano, para que lucir las rayas horizontales la próxima temporada "es un orgullo".

El lateral izquierdo se considera un defensa de carácter "ofensivo" y que le "gusta aportar en ataque", además de ser "rápido y con buen golpeo". Unas características con las que coincidió el director deportivo, Manolo Salvador, que también añadió que Álex Martínez "sorprende mucho desde atrás, tiene salida y define bien los centros. Tiene buen desplazamiento de pelota parada y entra en la idea que tenemos los técnicos y el entrenador para la próxima temporada".

El sevillano formado en la cantera del Betis fue cuestionado sobre la exigencia del ascenso a Primera División, a lo que contestó que él es "un futbolista que vive el presente", y que "hay que trabajar mucho para subir a Primera División". "En Segunda División todos los partidos son complicados y tenemos que ir paso a paso. Nuestro objetivo es ese, pero tenemos que partir de la base de que va a ser muy complicado", valoró un jugador que sabe lo que cuesta jugar en la categoría de plata y mucho más subir, ya que lo logró con el Betis pero no pudo conseguirlo con el Murcia. "Con el esfuerzo de todo el equipo y la afición será mucho más fácil", completó.

Sobre sus motivos para decidirse por el Granada CF tras abandonar el Betis con la carta de libertad, Álex Martínez antepuso que "es un equipo andaluz", y que como andaluz que es, vestir la camiseta de un equipo de su comunidad "es un orgullo". Pero menos sentimentalmente, el sevillano destacó que la dirección deportiva del club "ha mostrado desde el primer minuto total interés en mi, y me ha brindado la oportunidad de venir aquí a defender esta camiseta y este escudo", declaró.

"Estoy aquí para intentar aportar mi granito de arena para llevar al equipo donde se merece", puntualizó un Álex Martínez que tiene claro que también viene "a jugar": "El año pasado jugué solo catorce partidos en Primera. Me gustaría jugar el mayor número de partidos posibles. Soy un jugador joven y lo que quiero es jugar, y el Granada me ofrece la oportunidad de sentirme futbolista. Un futbolista se siente futbolista cuando juega", reflexionó el zaguero granadinista, que no escondió su felicidad por el fichaje: "Estoy muy contento por estar aquí. Es un reto para mí. He bajado un escalón pero para mí es un orgullo vestir la camiseta del Granada CF".

"Si puedo jugar los 42 partidos, mucho mejor, pero es complicado porque hay otros compañeros. Intentaré demostrar día a día que estoy disponible para el fin de semana. Por mi parte no tengo ninguna duda de que trabajaré al cien por cien el día a día para poder estar al cien por cien el fin de semana", comentó el futbolista sevillano, que ficha por las dos próximas temporadas por el Granada.

Álex Martínez pasó ayer el reconocimiento médico con el doctor Fernández, firmó su contrato y conoció las instalaciones del estadio de Los Cármenes y de la Ciudad Deportiva que el club tiene en la zona norte de la capital. Luego se procedió a su presentación, encabezada por el vicepresidente Wang.