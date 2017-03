"Es un partido determinante"

"éste es un partido que hay que ganar". De esta forma tan sencilla y con una claridad meridiana se refirió el entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, al encuentro que mañana jugará el conjunto rojiblanco ante el Sporting en estadio de El Molinón (18:30 horas). Pero no se quedó ahí el entrenador granadino, que añadió que el resultado que se produzca al final del enfrentamiento será "muy determinante para lo que pueda pasar en el futuro".

Sobre la trascendencia del resultado que se produzca en Gijón, Alcaraz reconoce que de no ganar "se nos pondría todo muy cuesta arriba", pero de momento prefiere no pensar en ello: "En un partido como éste en lo que hay que centrarse es en qué cosas hay que hacer para ganar, cómo hay que encararlo y cómo hay que llegar en cuanto al grado de activación". Al respecto, el técnico volvió a hablar claro como el agua al subrayar que en El Molinón "hay que jugar al límite, pero con la cabeza fría para controlar en cada momento todas las vicisitudes que se produzcan a lo largo del encuentro". "A partir de todo esto, la trascendencia del marcador estará clara después del partido", añadió antes de insistir en que "antes hay que pensar en todo aquello que nos pueda llevar a un buen resultado".

En un encuentro como éste hay que centrarse en cómo encararlo y en qué hacer para ganar"Este choque es una buena ocasión para demostrar de qué pasta está hecho cada uno"

La principal losa que pesa sobre el entorno granadinista radica en el hecho de que el equipo no ha sido capaz de lograr un triunfo fuera de Los Cármenes en lo que va de temporada. Es por esto que Alcaraz pidió a los suyos "un cambio de mentalidad". El técnico explicó que "por un motivo o por otro no hemos sido capaces de ganar fuera y ni siquiera de cuajar un buen partido". Es por esto que el preparador consideró que hay que dejar este aspecto de lado y centrarnos "en jugar de la manera que nos haga conseguir la victoria", para lo que considera importante la intención con la que se salte al césped del estadio gijonés: "Desde el minuto uno hay que ir a por el triunfo".

Sobre el ambiente que le espera al Granada en El Molinón, Alcaraz, tras manifestar que no sabe en que grado "nos puede afectar", aprovechó para mandar un mensaje a todos sus jugadores: "Es una buena ocasión para demostrar de qué pasta está hecho cada uno". Porque, como indicó el técnico, "está claro el contexto en que se va a desarrollar este encuentro en el que se enfrentan dos equipos que necesitan ganar de forma imperiosa".

Uno de los problemas que tiene Alcaraz para afrontar el encuentro hasta el Sporting está en la obligada ausencia del sancionado Wakaso, aunque el preparador rojiblanco no se lamentó porque no sirve de nada. "Tenemos dos o tres posibilidades y elegiremos que nos venga mejor para ganar el partido", señaló el técnico, quien dijo confiar en los que salgan al campo. Además, es bastante improbable que Adrián Ramos esté disponible para mañana. "No soy muy optimista", manifestó Alcaraz, para quien "lo primero que tiene que pasar es que el jugador diga que está disponible". "Si no juega, lo hará otro compañero que estará al ciento cincuenta por ciento. Los que salgan a jugar serán los mejores", añadió.

En la liga del Granada hay otros equipos, ya que los rojiblancos no dependen de sí mismos. Es por ello que Alcaraz sabe que el partido que jugarán Leganés y Málaga puede tener consecuencias para su equipo. En este sentido, afirmó que después de los últimos resultados que se han producido en la Liga cree que la salvación puede estar en los 36 o 37 puntos. No obstante, insistió en que hay que ir partido a partido y que "todo pasa por ganar" mañana domingo al conjunto asturiano.